Cочинение «Лучшие друзья (сочинение-рассуждение)»

Максим и Павел - лучшие друзья. Все ребята в классе даже немного завидуют им. Они никогда не разлучаются: вместе возвращаются домой из школы, готовят уроки и отдыхают.

Однажды, когда Максим не смог решить во время самостоятельной работы задачу, Павел не дал ему списать. Мальчики на перемене поссорились. Все в классе были удивлены: неужели дружба закончилась!?

Павлик очень переживал, ведь он хотел как лучше, чтобы Максим сам понял, как нужно решать такие задачи.

Вечером он зашел к другу, который из-за обиды не хотел его даже видеть. Ребята долго разговаривали, а потом целый час сидели над учебником и решали подобные задачи.

На следующий день во время контрольной работы по математике Максим сам выполнил все задания.

Весь класс облегченно вздохнул: друзья помирились. Максим и Павел всем показали, что настоящий друг — не тот, кто дает списать, а тот, кто заботится о тебе, старается помочь