Cочинение «Любимая березка»

Падает осенний дождь, теплый, свежий. Уже заканчивается осень, скоро наступит зима. У нашей березки тяжело

найти зеленые листья. Березка очень красивая. Хоть у нее нет листьев, но она красива ветвями. Вороны всегда

ходят около нее и клюют землю в листьях. Если бы по ней прыгала белка, это была бы прелесть! Каждая пролетающая птица

очень хочет посидеть на нашей березке и садится на нее. Наша березка очень хороша, когда на нее светит солнце, падает дождик.

Наша березка будет еще лучше, если на нее упадет снег.