Cочинение «Любимое произведение о Великой Отечественной войне»

Смертию смерть поправ. Писание Борис Львович Васильев — участник войны, очевидец страшного и героического времени, поэтому его произведения не оставляют читателей равнодушными. Повесть «В списках не значился» является одной из лучших в творчестве писателя. Она рассказывает о самых первых и драматических месяцах войны, но вместе с тем и о героическом времени, высветившем лучшие черты советского человека: стойкость, патриотизм, верность долгу, желание до последнего служить Родине. Лейтенант Плужников — главный герой повести — едва успевает приехать в Брестскую крепость накануне войны. Пройдя по крепости ночью, он не может сориентироваться, но, что точно знает Николай, он не отступит перед трудностями, только смерть может стать причиной ухода с позиций. Это все хорошо знать и понимать в теории, а в жизни все оказывается сложнее. Поддавшись панике, лейтенант бежит из костела, который ему приказывали удержать. Плужникова не расстреливают только потому, что жалко патронов, да и защитники крепости наперечет. Это послужило жестоким уроком Николаю. Отныне он хорошо запомнит, что покидать крепость приказа не было. Плужников не уйдет из Бреста, когда появится возможность, станет «русским солдатом», до конца отстаивающим порученный ему рубеж. Все было на его тернистом пути: страх и ужас первого боя, минутная слабость, обретение уверенности в себе и своей высокой миссии защитника крепости и любовь. Здесь, в этом аду, Николай полюбил искренне и сильно, как бывает дано полюбить однажды. Любовь давала лейтенанту силы жить и бороться, но и рождала великое чувство ответственности за любимую. Безмерно тяжело Николаю и Мирре расстаться, но во имя будущего своего ребенка они идут на это. Плужникову не дано было пройти еще через одно страшное испытание — увидеть смерть любимой. Он до конца верил, что Мирра жива, что вырастит их ребенка, расскажет правду об этом страшном времени. Чем дальше идет повествование, тем труднее становится понять и поверить, что в нечеловеческих условиях, в полном окружении и одиночестве можно было не только существовать, но и вести «свою войну», а Плужников воевал, не давал покоя немцам. Обессиленный, полуслепой от постоянной темноты, он говорит Свицкому, присланному немцами на переговоры: «Теперь я могу выйти. Я должен выйти и посмотреть им в глаза. . . Скажешь нашим, что крепость я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля. . . Какое сегодня число? — 12 апреля. — Двадцать лет. А я просчитался на целых семь дней». Свицкий не понял, какие двадцать лет. А ведь это лейтенанту Плужникову исполнилось только двадцать. В десять месяцев «его войны» уместилась вся жизнь Николая, поэтому «у входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он пошел, высоко подняв голову, отрешенный от земных почестей, выше славы, выше жизни и смерти — последний защитник так и не покорившейся крепости». Снова и снова читая повесть, проникаюсь чувством гордости за свой народ, отстоявший свободу в кровавой и непомерно трудной войне. Вечная ему слава! Это невозможно забыть, такое не должно повториться!