Cочинение «Любить людей меня научила мать»

А сейчас попробуем возвратиться к самому родному в мире человеку - матери, мамочке. Научила ли она вас любить весь мир? Если так, то… Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что для вас означает слово «мать», какой образ вырисовывается в вашем воображении? Человек с нагайкой в руках, которая принуждает вас делать уроки, подслушивает телефон, когда вы разговариваете, или цепляется к вам за каждую погрешность? Вы, несомненно, выдумываете. Мать совсем не такая. Она кроткая, улыбающаяся, всегда дарит ласку и любовь. Матушка поможет в любую минуту, хоть ночью - только позови. И не надо говорить, что вы за это получаете упреки и бранное слово. Я верю, что у вас замечательные мамочки. Именно о них, родных, дорогих, мы и будем писать.



Чтобы нам написать сочинение, нужно, наверное, обратиться к детству. Попробуйте вспомнить моменты, от которых становится радостно на сердце, когда вы ощущали себя защищенными от всего в мире, так как с вами была она - Мать. Вы не боялись ни страшного волка, ни злой Снежной Королевы, ни змея со ста головами, ни дядю милиционера с большим пистолетом. Так как стоило только оглянуться, и вы увидите: она рядом, или на кухне, где что-то кипит в кастрюле, или в ванной комнате, где идет большая стирка, или в комнате, где в который раз вытирается пыль. Ее неутомимые руки не знают, что такое «скучать», так как скучать ей некогда. Если, конечно, у вас нет служанки.

Мать - это и человек, которому можно рассказать все, довериться и не бояться, что над тобой просто посмеются. А это очень важно. Вы, наверное, меня поддержите? Об этом и напишите в своем произведении. Вы не должны писать конкретно о своей матери или матери лучшего своего товарища. Хотя так можно тоже сделать. Но, на мой взгляд, все-таки лучше обобщить, объединить черты всех Матерей, которых вы знаете, о которых слышали или читали в книжке. Объединяйте все, даже свои фантазии. В это произведение обязательно надо влить мысли, стихи, отрывки из рассказов, повестей известных авторов. Вспомним стихи: «Родная мама моя, ты ночей не доспала и водила меня в поля край села, И в дорогую далекую ты меня на заре провожала, и рушник вышиванный на счастье дала» (А. Малышко «Песня о рушнике») или такие известные слова: «Можешь выбирать друзей и жену, Выбрать нельзя только Родину. Можно выбрать друга и по духу брата. Но нельзя родную мать выбирать» (В. Симоненко «Лебеди материнства» ) или такие: «Я такую тебя всегда вижу, Образ в сердце такой несу - Материнскую любовь горячую и твоей души красоту» (В. Симоненко «Матери»).



Не забудьте вспомнить в своем произведении, какие черты присущи матери. Не то, что она любит покричать или почитать нотации. Об этом вы можете помнить, но писать об этом совсем не надо. Неужели у ваших матерей нет ни одной красивой черты? Я этому просто не верю. Они все чуткие, искренние, кроткие, нежные. «Трудолюбивые», - подсказываете вы. Да, как пчелки. Все летают от цветочка к цветочку, собирают вам сладкий нектар, а вы едите, спите и брюзжите. Тоже мне, мамины защитники и помощницы!



Но вернемся к сочинению. Не забудьте написать, что мать старается вас вырастить честными людьми, патриотами своей Отчизны, и именно ей вы обязаны своим пониманием мира, способностью правильно выбирать друзей, обходить врагов, верно выбрать свой жизненный путь. Сделайте ударение на то, что Мать никогда не умрет, так как продолжает жить в своих детях, в их сердцах. Вообще, откройте свою душу навстречу матери, и вы сразу ощутите, какие появятся у вас мысли - еще и записывать не будете успевать. Вас понесет на крыльях фантазии, которая подарит вам замечательное произведение: «Любить людей меня научила мать».