Cочинение «Любовь к родине »

Любимая земля.

Суровая.

Гранитная Могучая.

Ты - жизнь моя.

Ты - Родина моя.

Ты часть меня - и большая и лучшая.

И. Крылов.

Земля моя.



В рассказе поднимается проблема уважительного отношения, любви к родной земле, к родной природе. Что есть любовь к родине?



Любовь к Родине приходит со временем. Только с возрастом человек способен понять своё истинное отношение к Родине. Истинная любовь к Родине, к своему отечеству не позволяет перейти на "сторону другого государства". Люди, которые любят свою Родину - должны обладать "патриотическими качествами".



В наше время не каждый обладает такими чувством, как любовь к своей Родине. У некоторых любовь к отечеству проявляется благодаря гордости за страну. Победа в Великой Отечественной войне подталкивает народ гордиться этим, как самой сильной державой. Но многие люди видят любовь к Родине-как охрану окружающей среды. Защитить природу, значит проявить любовь к родной земле.



Наша поэзия испокон веков была патриотической. Народные произведения призывали людей постоять "за обиды нашего времени, за землю русскую". Тема любви к родине отражена в стихотворениях М. Лермонтова "Родина", А. Блока "Россия" и другие. Любят родину не за то, что она велика, в за то, что своя.



Из всего сказанного можно сделать вывод наша страна держится на народе, который в ней живет и пока мы любим и гордимся ею, она будет и оставаться нашим родным домом.