Cочинение «Любовь к родине чувство патриотизма»

Любовь к родине, чувство патриотизма… Как их объяснить? За что мать любит своего ребенка? А за что мы любим своих матерей? Ведь далеко не все дети, если посмотреть со стороны, достойны материнской любви. Но это - если со стороны. Так и любовь к родине. Она есть, так как есть страна, в которой родила тебя мать, где родились и покоятся с миром на кладбищах твои предки. Именно в этой стране, а не в другой. И невидимые нити связывают тебя с твоим родом, а итак, и с родиной. Поэтому ты и любишь ее той любовью, которую объяснить сложно: видишь все ее несовершенства и все-таки любишь. Есть родной язык, который ты слышишь с детства, на котором ты сказал первые слова. И тебя поняли. Прочитал первую книгу на родном языке и она тебе очень понравилась. Много книг еще прочитаешь в будущем. Может, и на других языках. Но родным будет язык твоей матери, язык, на котором говорят все вокруг в твоей стране. И родное слово, родной язык - это тоже часть твоей родины.



Есть мир твоего Детства. Из него многое запало в душу. Вот дедушка вышел из подъезда посмотреть, как я впервые иду в школу. До конца нашей улицы я ощущал его взгляд. А вот в воскресенье поехали на озеро. Я еще не умел плавать и очень боялся, что отец в воде выпустит меня из своих рук. Но рука отца была крепкой, и надежной.



Мне стало стыдно за свою трусливость. Так я начал учиться плавать. А крепкая рука отца - это тоже моя родина. Есть школа, где мы слово «родина» впервые прочитали по слогам». Есть в школьном коридоре наше окно.



Садясь на его подоконник, мы с ребятами строили планы на будущее и наблюдали за девчонками, любовались самой красивой из них - Зиной Филатовой, в которую мы были влюблены все. Эти воспоминания будут со мной всегда. Они - мой школьный причал, моя родина. Есть в нашем городе одно заветное место: любимый нами, моими одноклассниками, гидропарк. Весной и осенью он очень красивый, но главное - не многолюдный. Иногда нам кажется, что он только наш. Какие вербы купают свои ветви в воде! Какие лужайки! Как там весело играть в волейбол! После выпускного вечера мы пойдем туда встречать рассвет. Хотя это может кому-то показаться странным, но наши воскресенья в этом парке - это мое родное, моя родина. Совсем недавно мне стали более понятны чувства М. Ю. Лермонтова, описанные в стихе «Родина»:* С отрадой, многим незнакомой,

* Я вижу полное гумно,

* Избу, покрытую соломой,

* С резными ставнями окно.



Благополучие крестьян радовало поэта. Понятие о благополучии сейчас другое, а чувства те же. Когда я вижу богатые дома с усадьбами, с иномарками возле красивых ворот, у меня нет желания сказать: «Откуда у людей такие деньги?». Нет никакой зависти, только незнакомая многим отрада. Так как чем больше богатых и обеспеченных людей - тем лучше моей родине. А руины, заброшенность, убогость - это должно остаться в прошлом. Я люблю свою страну, но любовь моя не слепая. Я вижу многое, что вызывает во мне боль и злость, досаду и негодование.



Я слышу потоки лживых обещаний осчастливить народ. Но эту злость и негодование я не переношу на весь свой народ. Не нужно обобщений на манер «Наш народ никогда не научится честно работать!». Да, хватает еще у нас бездельников, иждивенцев и просто нечистых на руку людей. Но не они олицетворяют наш народ.

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