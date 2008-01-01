Cочинение «Любовь к родине начинается с семьи»

Как всем известно, 2008 год объявлен Годом семьи, цель которого обратить внимание на проблемы в семье, детей, оказать помощь, отметить тех людей, которые стали мамами и папами неродным детям. Тем людям, которые берут из детских домов детей и окружают их любовью, нужно, как мне кажется, сказать огромное спасибо. Ведь все дети в этих сиротских учреждениях целыми днями ждут, когда их заберут домой в семью. И те люди, которые берут на себя ответственность за такого ребенка, делают одним счастливым ребенком больше.

Недавно в нашей школе мы начали проект "Семья- радуга". В нем идет речь о семьях с приёмными детьми разных национальностей.

Цельность и единство

семейного коллектива -

необходимое условие

хорошего воспитания

А. С. МакаренкоОсновой проекта послужила семья Жозефин Бейкер. Это чернокожая американская танцовщица, которая в детстве пережила погром в своем бедном квартале, и поэтому всю оставшуюся жизнь она боролась с расизмом, став даже личным врагом Гитлера из-за своих политических взглядов.

Позже, борьбу с неравенством, вернее за равноправие, она перенесла и в свою собственную семью, которая приняла двенадцать детей разного цвета кожи: арабы, индейцы, японец, кореец, француз, еврей вошли в легендарную семью известной артистки, прозванную за это многообразие "Семьей-радугой"

Мы решили узнать, есть ли в нашей стране, а возможно даже в области подобные семьи и нашли, что в России довольно много детей с приемными детьми разных национальностей. Например, самая большая семья страны - семья Стремских из Оренбургской области воспитывает 70 детей, многие из них представители других национальностей и другой веры, но это не мешает им жить дружно. Эта история современной российской семьи, им, конечно же, нелегко, но есть у них добровольные помощники, да и государство, я думаю, помогает.

Гораздо труднее было прожить семьям с усыновленными детьми в трудное время испытаний, которое выпала на нашу долю в годы Великой Отечественной войны. Но, несмотря на непомерные трудности, люди брали в семьи детей, чтобы помочь им выжить в то нелегкое время и сохранить будущее нашей страны.

":. мальчишку того звали Федором. Было ему четыре года, как раз тогда, когда сгребали детишек Украины, поспешно грузили в составы, и увозили в эвакуацию. Очень мало было времени - немцы мгновенно завоевывали Украину. Мало составов было - детишки уезжали без родных. Не было места для взрослых - детей спасти бы. Федор прибыл в Ташкент с крохотным приданым - тетрадкой, на которой от руки были написаны его данные. В детдоме тетрадку переписали, заводя личное дело. Не разобрали почерк. Федор был Кульчановским - стал Кульчаковским.

А потом в детдом пришел кузнец Шамахмудов и взял Федора жить к себе. В кузнецовом доме жило пятнадцать усыновленных детей разных национальностей. Когда Федор вырос, ему страстно захотелось найти своих родственников, но он не знал где их искать и даже не знал, что в детдоме перепутали его фамилию.

Став взрослым, он занимался тем, что помогал людям, потерявшимся во время войны искать родственников. Вскоре он стал стариком, но продолжал искать своих родных.

В то время журналист Константин Сальниченко занимавшийся тем же, чем и Федор, нашел старушку 104-х лет. Она жила в Днепропетровской области и во время войны потеряла четырехлетнего внука, которого оставила ей умершая дочь. И эта старуха поклялась не умирать до тех пор, пока не найдет внука. Она сказала: "А как я на том свете дочери в глаза взгляну?" Несколько лет две хлипкие ниточки тянулись - одна из Ташкента, вторая из Запорожья. И тут принесли эту сумасшедшую телеграмму: "Срочно приезжайте! Встреча бабушки с внуком! Благодарны, счастливы!"

Сальниченко прочел и улыбнулся. Он уже знал, что две ниточки встретились - ниточка Федора и его новая нить розыска. И делом времени было - когда приедет Федор знакомиться с бабушкой своей, поклявшейся не умирать, пока не найдет она его.

Через три месяца Федор приехал в дом родных Константина. Он попросил съездить на его могилу, (журналист умер от рака, последний год работал, разыскивая людей, когда не терял сознания от боли).

Придя на свежий этот глинистый холмик, Федор встал на колени и поцеловал землю.

" Ваша семья - теперь родная мне".

И каждый год с тех пор он приезжал - к бабушке, потом на могилу Сальниченко.

Потом - на могилу бабушки, и снова на его могилу"

Так описывает дочь журналиста Сальниченко историю усыновления мальчишки и его поиски своих родных.

Что меня поразило в этой истории, так это огромное желание Федора найти своих родных и воля к жизни его бабушки, которая не могла умереть, не найдя внука, то есть не выполнить свое обещание данное умершей дочери. Семейные узы крепче всех невзгод, любой боли и любых испытаний.

Я узнала, что в апреле этого года, когда в России везде проводились мероприятия, посвященные Году семьи, в Ташкенте был разрушен памятник семье Шамахмудовых .

Да, именно так! Долгое время он был символом дружбы народов, а теперь фигурки детей, где Федор узнавал себя в маленькой скульптуре, перенесены на окраину города:

Получается, не для всех семейные узы священны.

Хочется верить, что Федор так и не узнает о разрушении памятника своей семье.



Морозова Ксения, 13 лет, Новосибирская обл. , г.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--