Cочинение «Любовь стихи животворит»

Русская поэзия… Это высокая правда о человеке, о его жизни, о жизни его души; это наше духовное достояние, наша национальная гордость и любовь. Всякое сильное переживание человека ищет выхода в слове – почти все влюбленные пишут стихи, даже те, кто в другое время к ним равнодушен. Это неудивительно, – ведь именно поэзия дает человеку крылья, именно поэзия выражает и все его чувства. Она помогает ему душевно парить в минуту восторга, в прекрасный час самозабвенья. Она обнадеживает его в грусти, она утешает его в горе. Особенное значение чувству любви придавали поэты, начиная со времени античности.



Любовь не только нравственно обогащала их, в ней они черпали вдохновение. На священных чувствах любви и дружбы практически целиком основывалось такое направление в литературе, как сентиментализм, огромное место любовь занимает в творчестве романтиков. Полюбив, человек как бы внутренне становится сильней; он душевно утончается, углубляется, вырастает духовно. Любовь делает человека достойным всего прекрасного, что есть в жизни, в природе. Он начинает замечать ночные звезды на далеком небосклоне, начинает замечать и «дневные звезды» на дне колодца, его вдруг поражает повисшая над землей семицветная радуга, восхищает яркий диск солнца; неожиданно остро, словно впервые в жизни, он ощущает нежный весенний запах цветущей сирени, видит дивный изумруд молодой зелени вокруг… О любви написано много. Много, потому что написано сотни, тысячи, десятки тысяч строк (и каких строк!), продиктованных душевным волнением и глубокими раздумьями. О любви написано мало. Мало, потому что чувство это – любовь –неисчерпаемо. Оно и есть сама жизнь. И сколько бы ни было написано о любви, ее новизна, ее драматизм, многообразие, ее прелесть, обаяние не могут быть исчерпаны, пока жив на земле человек и пока бьется его сердце. Вот почему о любви продолжают писать и сегодня. Верно было сказано философом прошлого, что опыт любви – «самый потрясающий опыт человека». И сколько бы ни писали об этом великом чувстве, все равно оценить и выразить нравственную и эстетическую его непреложность очень трудно. Поэты, великие поэты объясняют возвышающую человека способность любить.



Для понимания любви нужна душевная зрелость; ведь испытать невероятную потребность в близости другого человека можно тогда, когда ты уже готов к духовному единению с этим единственным человеком. Ведь это и означает найти себя, свое место в жизни. Вне чувства любви нет настоящего высокого человеческого существования, Любовь и поэзия зовут человека искать ответы на все тайны и загадки жизни: «Любовь – дочь познания» (Леонардо да Винчи). История больших человеческих чувств, выраженных в поэзии, показывает нам путь восхождения человека ко все большей человечности. Пробуждать лирой «чувства добрые» – это прекрасное пушкинское определение относится не только к его, но и ко всей поэзии. Романтизм русской любовной лирики, в которой отразился человек со всеми его особенностями, начинается у нас с Пушкина. Напряженнейшая жизнь сердца поэта утончала его эмоциональный мир, его душевную организацию, развивала способность великолепно чувствовать все оттенки своих переживаний. В лицейский период А. С. Пушкин, занятый поисками собственного стиля, пишет много подражаний поэтам разных литературных стилей, будь то поэты античности, классицисты или сентименталисты.



Но, несмотря на подражательность его стихов, в них просматривается вполне самостоятельная линия любовных переживаний лирического героя. Любовь становится символом жизни в этот период, любить по Пушкину, значит жить. Но со временем лирический герой не мог больше предаваться только «страсти нежной» на пирах с друзьями. Легкая, оптимистическая и жизнеутверждающая поэзия и понимание любви как легкого время провождения сменяются у Пушкина гражданскими мотивами. Пушкин постепенно начинает переосмысливать то, что он воспевал раньше, и любовь поэта получает новое освещение. Поэт как бы примеряет два равных направления – классицизм и сентиментализм. Ярким примером этого может служить стих «К Чаадаеву» 1816 года. Пушкин прощается со своими прежними увлечениями:



Любви, надежды, тихой славы Не долго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренним туман.



Любовь как интимная эмоция в гражданской лирике Пушкина сближается с патриотическими чувствами поэта. Теперь это чувство прежде всего к родине. Пушкин преодолевает то различие, которое существовало между этими чувствами у поэтов-сентименталистов и поэтов-классицистов, В послании к «К Чаадаеву» он пишет:



Мы ждем с томленьем упованья … Минуты верного свидания.



Сравнивая это ожидание вольности с томлением любовника, поэт



Соединяет несовместимое раньше понятие любви к женщине и любви к родине. В



Этот же период Пушкин развивает и иную трактовку темы как главную в его



Концепции любви. Это проявляется в стихотворении «К Каверину», написанное в



1817 году, это послание – прощание с безумством лицейских лет, но не с



Темой любви. Здесь любовь – способ ухода поэта от окружающего его мира,



Ухода от черни. Любовь и свобода – вот что теперь питает вдохновение поэта.



Об этом говорит он в стихотворении «К Плюсковой»:



Любовь и тайная свобода Внушали сердцу гимн простой.



«Любовь и тайная свобода», то есть уход от мира в глубину своих чувств, где поэт полностью независим, вот что, в понимании Пушкина, необходимо для творчества. Идеи любви и свободы пройдут через все творчество Пушкина. Но вначале они объединяются в романтической лирике.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--