Cочинение «Люди земли сибирской (2)»

Её отец был безрассудно смелым и храбрым. Он погиб в боях за нашу родину во время Великой Отечественной войны, защищая станицу Крымская. Его имя высечено на мемориале Славы у нас в Багане, и каждый год его внуки и правнуки приходят туда с цветами.



Её мама - очень выносливая и трудолюбивая женщина. Во время войны работала в тылу наравне с мужчинами, пахала землю, косила сено, заготавливала дрова для колхоза. Всегда была добрая, приветливая и гостеприимная. Она награждена двумя медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». Эти медали мы храним как святыню.



Все эти качества достались моей героине Шкуропат Галине Андреевне от родителей в наследство. У неё не было возможности учиться, хотя она всегда мечтала об этом. Окончив пять классов, она пошла работать.



Работала почтальоном, учетчиком в тракторной бригаде. Жили очень бедно и голодно. Приходилось ходить в дырявых сапогах по грязи и снегу, таская тяжёлую сумку, заедали вши и не было другой одежды переодеться.



Хлеб стряпали сами из молотых листьев и стеблей лебеды, добавляя отруби, и даже такого хлеба было не вдоволь. А за свою работу получали трудодни, то есть палочки в тетрадке; в конце года на трудодень выдавали немного продуктов, денег вообще не видели. Пережив войну, перенеся много тягот и лишений, у неё на руках умер шестилетний братишка от аппендицита.



В послевоенное время прошла её молодость, работала в Новосибирске на заводе, поднимала целину в Сибири, работала продавцом, зав. клубом, бухгалтером. Вместе с мужем воспитала и вырастила двух дочерей. Не получив должного образования сама, мечтала, чтобы её дети выучились. Всегда уравновешанная, спокойная. Она никогда не кричала и не наказывала своих детей, кроме одного единственного в жизни случая.



Приобретя с трудом за большие деньги стиральную машинку «Сибирь», она очень радовалась этой покупке. Однажды, вернувшись с работы, увидела такую картину. Старшая дочь Тома (она училась в первом классе), расчертив бока машинки мелом, учила сестренку Лену писать на ней буквы и цифры. Вот тогда детям досталось. Об этом случае знают все в нашей семье. Дети выросли, окончили школу, получили высшее образование, как мечтала их мама, и работают учителями. Мама Тамара Васильевна Саможенова, в БСШ №1 преподает биологию и химию; тетя, Елена Васильевна Рашидова, учитель начальных классов и завуч в БСШ №2.



Я много читала и слышала, как дети с гордостью говорят о своих бабушках, что они хорошо готовят и угощают их. А я считаю, что это так и должно быть, о ком же ещё заботится бабушке, как ни о внуках. Мне хочется рассказать всем о своей бабушке, она очень начитанный, грамотный человек, с ней интересно общаться, она знает все события в стране и за рубежом и на все имеет своё собственное мнение. Тяжелая работа подорвала её здоровье, сейчас моей бабушке шестьдесят восемь лет, она инвалид II группы, у неё сильно болят ноги, она с трудом передвигается по дому. Но если у её детей случаются в жизни трудности, они идут к маме, она умеет вселить уверенность в свои силы, вернуть интерес к жизни. Она наш координационный штаб, наш мозг и наша совесть. К ней тянутся и чужие люди, старые и совсем молодые, всех она подбодрит и обогреет, а это так важно — не потеряться в современном хаосе жизни.



Сама баба Галя прошла по жизни с гордо поднятой головой, не сломалась и не согнулась ни при каких обстоятельствах. И, похоронив своего мужа, нашла силы жить дальше, радоваться каждому солнечному дню, щебетанию птиц и каждой зеленой травинке на земле, синеве неба и белизне облаков. У моей бабушки две дочери и четыре внучки сильно женское начало в нашем роду. И я верю, что ни один из нас не опозорит звание человека на земле. Этому учит нас бабушка своим примером, она воспитывает нас. Мы, внуки, любим её, приклоняемся перед ней и с гордостью называем свою Галину Андреевну Сибирячкой.