Cочинение «Люди земли сибирской»

Какой он, сибирский характер? Думаю об этом уже не первый день, ведь в школе пишем сочинение на эту тему. Сибирский — от слова Сибирь. И сразу вспоминаю ещё одно выражение — «сибирское здоровье».



Народная мудрость гласит: «Смотри в корень!» А корень-то — Сибирь! Какая же она, наша Сибирь? И что обозначают эти выражения?



Побеседовал с соседями, с дедушкой. Они сказали, что Сибирь очень просторная, широкая, в ней много загадочного. Некоторые говорят, что климат ее суровый, но и отходчивый. Он может быть жестким и ласковым. Он требует мужества, силы, стойкости. Становится понятным выражение - «Сибирское здоровье». Это устойчивое, крепкое здоровье.



Кто-то сказал, что он требует выносливости, а природа требует от всех большого трудолюбия.



Я побеседовал с одним из учеников старших классов, не знает ли он, что такое «сибирский характер». На это он мне ответил, что раньше в Сибири крестьяне не знали крепостного права. Они никогда не принадлежали помещикам. Поэтому были здесь очень независимые, свободолюбивые люди. По его словам, так возникла широта сибирского характера.



Сибирский характер и возник, создавался в преодолении суровых природных условий нашего края! Настоящий сибиряк — человек трудолюбивый, суровый капризный климат не терпит ленивых.



Узнав про все это, я поняла, что настоящий характер у моего дедушки Габдрахманова Александра Григорьевича или Габдльсамата Габдрахимовича.



Я знаю, как он жил в юности. В 15 лет вовсю пахал. А работал наравне с взрослыми ночами, днем мошкара заедала. Кони валялись, чтоб хоть как-нибудь от гнуса отбиться. В 1943 году его взяли в армию. Был он худой, маленький и всего лишь 1 метр 49 сантиметров ростом. Об этом рассказывает дедушка с юмором, то есть всегда с улыбкой. Солдат из него получился хороший, расторопный, как сказал его командир! Именно с этого времени начался второй этап формирования стойкого сибирского характера юноши.



И вот самый тяжелый бой, после которого молодого сибиряка представили к ордену Красной звезды. В бою-то цел остался, а вечером того же дня чуть не сгорел. А было это 23 февраля 1945 года. Но Александра ждало новое испытание. После Дня Победы его направили на восток, на войну против Японии. Война шла в горах Большого Хингана. И хотя здесь были крутые, высокие подъемы, бойцы мужественно воевали в Сибири. Пришлось тросами лебедки поднимать наверх всю свою технику. Представьте себе, наш герой семь лет прослужил в армии, не разу не был в отпуске! Но вот долгожданный отпуск! Начинался новый поворот в судьбе. В это время солдату 24 года. И он снова проявил настойчивость, твердость характера, потому что, хотя он пришел героем домой, Убинское начальство не давало паспорт! Впрочем, как и всем колхозникам в то время. Неожиданно поступил на службу инспектором райфо. Здесь он проработал 30 лет! Сколько нужно было иметь силы и терпения, чтобы обслуживать весь наш огромный район! Ведь приходилось ходить пешком: ни машин, ни лошадей после войны не было. Александра Григорьевича за высокую ответственность и трудолюбие наградили значком «отличный финансист». О характере нашего дедушки я узнал, бывая у него дома. А оказывается, он всегда был строг не только к себе, но и к своим детям, теперь к нам, внукам. Я знаю, что когда-то у него висел экран успеваемости детей.



Кроме того, он работал в родительском комитете школы. Со многими бедовыми мальчишками разговаривал по душам, был с ними строг и требователен, но все-таки добр. Ребята чувствовали это и слушали его, исправлялись. Дедушка и сейчас строгий с нами, требовательный. Например, когда мы приходим, дает поручение по силам и следит, чтобы оно было закончено. Мы любим минуты, когда он веселится от души, шутит с нами. Дедушка хочет, чтобы мы любили труд.

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