Cочинение «"Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею..." (1)»

Очень скоро будет отмечаться День Победы. 9 Мая прозвучал победный салют и громкий крик на всю Землю: “Победа!” Война длилась четыре года, а раны не зарубцевались на земле Родины и в душах тех, кто прошел войну. Слишком много “горькой” памяти оставила война: Брестская крепость, Хатынь, Даль-ва, множество других деревень, блокада Ленинграда, жестокие бои за Сталинград и Москву. И множество других боев за каждый метр Родины, а на каждом этом метре оставались лежать молодые парни, русские солдаты. У них могла быть веселая молодость с первой любовью, со множеством друзей, а потом семья и дети. Но вместо этого они увидели ужас войны, их души застыли от смертей товарищей, а всегда сияющие глаза и смеющиеся губы забыли о том, что такое улыбка и чистое голубое небо. Теперь, глядя в небо, они ждут вражеские самолеты. Совсем юные парни, которые радовались новым лейтенантским мундирам, личному оружию, гордились своим званием, но они еще не знали, что их ждет там, куда их везут поезда. Их увозили от родных и матерей, многим из них не суждено было вернуться назад. В нашей стране погиб каждый четвертый. . . Каждый четвертый: мужчины, юноши, женщины, дети. Жизнь каждого четвертого оборвала жестокость и нечеловечность немецких солдат. Именно нечеловеч-ность. Разве можно того, кто убивал детей, глядя в глаза им и их матерям, кто сжигал людей живыми и при этом смеялся, для кого жизнь человека ничего не значит, назвать человеком? Нет! Даже животное не способно на такое. Тогда кто же это были? Кто?!

И чтобы мы, будущее поколение, не забыли о том, что пришлось пережить поколению наших бабушек и дедушек, благодарные им, спасенные их дети создали памятники, фильмы, книги.

Недавно я смотрела фильм Стивена Спилберга “Список Шиндлера”. Этот фильм поразил меня той правдой об уничтожении евреев в городе Кракове, которую я даже не могла представить. Среди этого моря ужаса в городе появляется спасающая соломинка — Оскар Шиндлер. Он молодой немец, бизнесмен, приехал в этот город заработать много денег. Он мечтал, точнее планировал, уехать с большими сундуками денег. Вел разгульный образ жизни, очень много пил, сдружился со всеми высокими начальниками этого завоеванного и разграбленного города. Открыл свой завод, где работали евреи. Но скромный бухгалтер, еврей по национальности, смог пробудить в нем человека, который переживал за судьбу евреев. В конце фильма он укоряет себя за то, что потратил много денег на разгульную жизнь, а ведь мог выкупить еще столько человек. И люди, которых он спас от Освенцима, которые ненавидели немцев, они боготворили этого человека. Оскар Шиндлер остался без единой копейки, но он гордился сделанным. Он смог понять, что независимо от национальности человек остается человеком и необходимо уважать его и ценить его жизнь. Фильм был посвящен не благородному поступку Оскара Шиндлера, таких людей было очень мало, но они тоже заслуживают того, чтобы их помнили. Он был посвящен погибшим и уничтоженным во время войны евреям.

Русские писатели тоже создали произведения о жестокостях войны. По сюжетам многих из них были сняты фильмы. В них авторы показывают не только героические подвиги, но и то, что каждый нормальный человек испытывает страх перед смертью. Но некоторые умеют побороть этот страх, не дают ему возможности выйти наружу. А некоторые, боясь за свою жизнь, готовы сдаться в плен, прислуживать немецкой власти. При этом они оправдываются, что отомстят за гибель товарищей. На войне молодые парни после первого боя становились мужчинами, девушки становились похожими на матерей. Они жалели парней, которые шли на гибель, жалели раненых, которым не могли помочь, им хотелось как-нибудь помочь молодым мужчинам, успокоить их, передать веру в них. И в это тяжелое время в их молодых сердцах рождалось чувство, о котором они мечтали дома. Несмотря на крадущийся в душу холодок от пережитого, от этого чувства хотелось петь и танцевать. Сердце согревала мысль, что где-то ждут тебя. Такое чувство, рожденное во время войны, было самым крепким и чистым. Но не все вернулись с войны, многие унесли любовь в своих сердцах в братские могилы.

Такими были русские солдаты. Имена многих из них неизвестны, но жива память о них и их подвигах. И сегодня хочется гордиться их стойкостью, и мы благодарим за свободную жизнь наших предков, мы говорим им, погибшим на родной и чужой земле, выжившим в неравных боях: “Спасибо! Мы будем помнить о Вас!”