Cочинение «"Людям память нужна, как бы трудно им ни было с нею..." (2)»

Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

К. Симонов

Прошло много лет с того рокового утра 22 июня 1941 года, а наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам борьбы с фашизмом. Возвращается потому, что война была не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и нравственное величие советского человека, истинная цена которых с годами раскрывается все полнее.

Сегодня военная тема в литературе воспринимается как современная. В традициях русской классики война предстает как нечто противоестественное, противное самой природе человека. Именно так воспринимается война и в произведениях современных писателей. Многие из них пытаются осмыслить истоки героического в человеке, глубинные движения души, которые помогали людям выстоять и победить.

Идут годы, и чем дальше, тем необходимее услышать тех, кто на своих плечах вынес страшную тяжесть военных лет: военачальников, рядовых участников сражений, тех, для кого война была особенно жестокой: жителей сожженных фашистами деревень и осажденного Ленинграда, женщин-фронтовичек.

Произведение о войне, которое потрясло меня, — повесть Константина Воробьева “Убиты под Москвой”. Отличительной чертой произведений Воробьева, рассказывающих о войне, является то, что они захватывают предвоенные годы. Таким образом писатель выражает мысль о единстве прошлого с настоящим, о том, что человеческое поведение и поступки определяются всей предшествующей жизнью. Каждое произведение К. Воробьева — это память о тех, кому посвящены его плоды творчества, — о людях, прошедших труднейшие жизненные испытания, но сумевших сберечь душевную зоркость, совестливость, добросердечность, нравственную чистоту.

Капитан Рюмин ведет учебную роту кремлевских курсантов на фронт, зная, что фронт далеко не такой, каким представляют его себе эти парни. В первой ночной атаке на вражеские батальоны погибли одиннадцать курсантов и семнадцать были ранены. Капитан Рюмин, принимая на себя вину за гибель роты, выстрелил себе в сердце. Но та ночная атака сделала почти необстрелянных курсантов настоящими солдатами, убедила их, что врага нужно бить и побеждать.

Для оставшегося в живых Алексея Ястребова атака стала первым уроком мужества и началом полного освобождения от чувства страха.

Именно это вместе с воспоминаниями о детстве, о словах деда Матвея придает Алексею готовность вступить в неравную схватку с немецким танком. Он поджигает танк, остается жить и идет к своим. “Идет возмужавшим за пять дней воином, готовым на новые схватки с врагом”, — так заканчивается повесть “Убиты под Москвой”. Эта повесть — достойный литературный памятник мужеству советского солдата и одновременно — проклятье войне. От этой повести, как и от самой войны, болит сердце и хочется только одного: чтобы никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами.

Трагическая судьба юных девушек, отдавших жизнь за Родину, показана в повести Бориса Васильева “А зори здесь тихие. . . ”. Есть в этом небольшом произведении что-то, что не оставит равнодушным ни взрослого, ни подростка. Ведь это повесть о том, какой страшной ценой досталась советской стране победа. Автор исследует нравственные истоки героизма советского народа в Великой Отечественной войне, раскрывает новые стороны подвига людей.

Читая повесть, мы становимся свидетелями будней полувзвода зенитчиков на разбомбленном и потому свободном глухом разъезде в Карелии. В основу произведения положен незначительный в масштабах Великой Отечественной войны эпизод, но рассказано о нем так, что перед глазами встают все ужасы войны в ее страшном, уродливом несоответствии с самой сущностью человека. Трагизм этого несоответствия подчеркнут самим названием повести и усугубляется тем, что герои ее — девушки, вынужденные заниматься суровым ремеслом войны. Писатель показывает своих героинь действующими, борющимися, гибнущими во имя спасения Родины. Только большая любовь к ней, желание защитить родную землю и ее невинных жителей могло заставить небольшой отряд из шести человек продолжать так мужественно сражаться.

После прочтения повести понимаешь, что такое война. Это разрушения, гибель ни в чем не повинных людей, величайшее бедствие человечества. Тем ужаснее она, когда погибают старики, женщины и дети. Пять молодых девушек, героинь повести, отдали свои жизни, чтобы зори были тихие, чтобы мы — нынешнее поколение — жили в мире. Повесть “А зори здесь тихие. . . ” еще раз заставляет вспомнить о героях войны и низко поклониться их памяти. И это прежде всего нужно живым.

. . . Прошло много лет, мы привыкли к слову “война” и, когда слышим его, часто пропускаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не останавливаемся, хотя живем под угрозой третьей мировой войны. Потому что это было давно? Или потому что, зная все о войне, мы не знаем только одного — что это такое? Нельзя забывать, что война — это прежде всего люди.

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