Cочинение «Магия колыбельной песни»

Самой природой предусмотренная незримая связь между матерью и ребенком. Когда новорожденный грудной ребенок заплачет ночью, мать ощущает это и просыпается даже из глубокого сна. Когда волнуется мать, начинает плакать ребенок в колыбели. Приход нового человека в мир – большое событие для каждой семьи. Поэтому веками составлялись представления о том, как защитить ребенка от отрицательных влияний, сберечь его спокойный сон. Прежде чем впервые положить новорожденного в колыбель, сначала клали туда кота, чтобы ребенок лучше спал. Кстати, кот – часто главный персонаж колыбельных песен. Его просили ходить тихо, не будить ребенка, колыхать его.



Никогда не выливали после заката солнца на двор купели, а пеленки вывешивали на дворе только через год после рождения ребенка. Этим оберегали малыша, чтобы он не болел.



Вечером, перед сном, обязательно заметали дом, чтобы по нему ходили ангелы. Если случалось во сне ребенок закричал, то считали, что это его ангелы дразнят. Если сонный ребенок засмеялся – это ангелы забавляют ее. Оберегом детского сна всегда была и колыбельная песня. Кротким спокойным мотивом мать не только убаюкивала дитя. Она вкладывала в слова песни особое содержание, свои пожелания о доле ребенка. Каждой матери хочется, чтобы ее дети были самыми счастливыми и красивыми в мире. Типичными есть эти пожелания в колыбельных. «Ой, ну, люли, дитя, спать» и «Ой ты, кот, коточок». В первой мать вкладывает три цветка: один сонливый, другой дремливый, третий счастливую, чтобы дитя спало, счастье-судьбу имело в добрый час. Похожие пожелания и во второй колыбельной. Мать, которая поет ее, просит у судьбы для ребенка не только доброго сна и счастья. Ей хочется, чтобы в головушке был добрый ум, косточки росли, чтобы здоровьице было в сердечке, в ножках. Конечно, если даст все это судьба ребенку, то будет он умным и здоровым, счастливым и веселым. А для матери нет большей утехи, чем красивое дитя.