Cочинение «Маленькая Баба Яга»

Эта сказочная повесть О. Пройслера состоит из небольших главок, каждая из которых представляет собой весёлый рассказ о том, как Маленькая Баба Яга защищала добрых и наказывала злых и наглых. А наказания её были довольно своеобразными, в форме этаких шуточек. Например, возчик, истязавший лошадей, выпорол кнутом самого себя на глазах всего честного народа («Хороший урок»); хулиганы, разорявшие птичьи гнёзда, прилипли к дереву («Прилипшие мальчики»).



«Без шуточек как-то скучно!» — говорит главная героиня. Да это и понятно: ведь она ещё маленькая девочка, которая любит играть, смеяться и шалить, особенно на праздниках и карнавалах. Маленькая Баба Яга хотя и умеет колдовать, но далеко не всемогуща. Она мечтает попасть на праздник Вальпургиевой ночи. Героиня учится всем премудро стям волшебства, чтобы потом творить с их помощью добрые дела. Впрочем, ничего сверхъестественного в фантастике Пройслера нет: новую метлу Маленькая Баба Яга покупает в обычной деревенской лавке.



Сказочный мир Пройслера очень добр, светел и уютен. В нём добро легко побеждает зло. Главное же, по мнению писателя, настоящая дружба, которую не могут омрачить мелкие недоразумения.