Cочинение «Маленькая аллейка в парке»
Однажды я шла одна по улице. Мне было в тот день очень обидно и
плохо. Мимо меня проходили люди, но всем им не было дела до моих
чувств, они все были заняты своими мыслями. Странно, но мне
казалось, что тогда я должна была почувствовать себя одинокой и
ненужной. Я всегда испытывала такие чувства в обидных ситуациях. Но
почему-то тогда я не была одинокой или забытой. Я пыталась найти
то, что заставляет меня забыть о своей обиде. Я много думала об
этом. И однажды поняла, что же это было. Меня поддержал мой город,
мой родной Владикавказ. ОН взял меня под свое теплое крыло, укрыв
от неприятностей. В тот миг я почувствовала его душу. Она есть в
любом городе. Она витает по улицам, заполняет все дома, заглядывает
в каждую квартиру. Она с тобой, когда ты ешь, спишь, она всегда
рядом. Но почему-то раньше я ее не чувствовала. Я очень крепко
связана с Владикавказом, я – его продолжение, мы дополняем друг
друга.
Внутри меня тоже есть город. Это мои мысли, чувства, мечты и
воспоминания, которые тесно связаны с Владикавказом. Каждый уголок
в нашем городе вызывает у меня какие-либо чувства. В моих глазах
все окружающие меня предметы приобретают совершенно другой вид. Все
по кусочкам складывается из настоящего, прошлого и, может быть,
даже будущего. Я вижу Владикавказ не таким, какой он есть, а каким
он был для меня и каким он будет, возможно, для моих детей.
У меня есть любимое место в нашем Владикавказе. Это маленькая
аллейка в парке. С ней у меня связано много воспоминаний. Я сидела
на лавочке в этой аллейке еще ребенком с мамой. Когда я выросла, я
стала заниматься рисованием. Через рисунок я передаю свои чувства.
Только через рисунок я могу передать Владикавказ моими глазами. Так
вот, однажды с художественной школой мы пришли рисовать в парк. И
попали именно в ту аллею. Сразу во мне проснулись те детские
чувства, которые я когда-то испытывала. Тот же запах, те же
деревья, которые, как мне кажется, знают обо мне все и хранят
память о всех, кого когда-либо видели. У меня до сих пор хранится
рисунок той аллеи. Я люблю его больше всех, как светлое и чистое
воспоминание из детства.
Любовь, ненависть, счастье, обида – каждое место в городе
вызывает во мне ассоциации с какими-то из этих чувств. Когда едешь
по Владикавказу, с улыбкой вспоминаешь – здесь мы играли, тут я
гуляла с дедушкой… Наверное, ничто не сможет заменить мне те
ощущения, которые вызывает город. Я не знаю, как бы я без них жила.
Больше всего на свете я люблю Владикавказ зимним вечером. Когда
я выхожу на улицу, со мной сразу же происходит что-то невероятное.
У меня возникает желание взлететь ввысь и увидеть весь-весь город с
высоты. Зимним вечером Владикавказ какой-то особенный. Ни один
другой город не может с ним сравниться. Хотя, возможно, такие
чувства могу испытывать только я.
Я люблю свой город как часть себя, как один из своих органов.
Если я уеду, эта боль будет сравнима с потерей кого-то близкого и
любимого.
Наверное каждый человек ощущает нечто подобное к своему городу.
Но я считаю Владикавказ не просто городом, а своим другом. Он знает
все мои секретные местечки, адреса всех друзей и знакомых.
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