Cочинение «Маленькая аллейка в парке»

Однажды я шла одна по улице. Мне было в тот день очень обидно и

плохо. Мимо меня проходили люди, но всем им не было дела до моих

чувств, они все были заняты своими мыслями. Странно, но мне

казалось, что тогда я должна была почувствовать себя одинокой и

ненужной. Я всегда испытывала такие чувства в обидных ситуациях. Но

почему-то тогда я не была одинокой или забытой. Я пыталась найти

то, что заставляет меня забыть о своей обиде. Я много думала об

этом. И однажды поняла, что же это было. Меня поддержал мой город,

мой родной Владикавказ. ОН взял меня под свое теплое крыло, укрыв

от неприятностей. В тот миг я почувствовала его душу. Она есть в

любом городе. Она витает по улицам, заполняет все дома, заглядывает

в каждую квартиру. Она с тобой, когда ты ешь, спишь, она всегда

рядом. Но почему-то раньше я ее не чувствовала. Я очень крепко

связана с Владикавказом, я – его продолжение, мы дополняем друг

друга.

Внутри меня тоже есть город. Это мои мысли, чувства, мечты и

воспоминания, которые тесно связаны с Владикавказом. Каждый уголок

в нашем городе вызывает у меня какие-либо чувства. В моих глазах

все окружающие меня предметы приобретают совершенно другой вид. Все

по кусочкам складывается из настоящего, прошлого и, может быть,

даже будущего. Я вижу Владикавказ не таким, какой он есть, а каким

он был для меня и каким он будет, возможно, для моих детей.

У меня есть любимое место в нашем Владикавказе. Это маленькая

аллейка в парке. С ней у меня связано много воспоминаний. Я сидела

на лавочке в этой аллейке еще ребенком с мамой. Когда я выросла, я

стала заниматься рисованием. Через рисунок я передаю свои чувства.

Только через рисунок я могу передать Владикавказ моими глазами. Так

вот, однажды с художественной школой мы пришли рисовать в парк. И

попали именно в ту аллею. Сразу во мне проснулись те детские

чувства, которые я когда-то испытывала. Тот же запах, те же

деревья, которые, как мне кажется, знают обо мне все и хранят

память о всех, кого когда-либо видели. У меня до сих пор хранится

рисунок той аллеи. Я люблю его больше всех, как светлое и чистое

воспоминание из детства.

Любовь, ненависть, счастье, обида – каждое место в городе

вызывает во мне ассоциации с какими-то из этих чувств. Когда едешь

по Владикавказу, с улыбкой вспоминаешь – здесь мы играли, тут я

гуляла с дедушкой… Наверное, ничто не сможет заменить мне те

ощущения, которые вызывает город. Я не знаю, как бы я без них жила.

Больше всего на свете я люблю Владикавказ зимним вечером. Когда

я выхожу на улицу, со мной сразу же происходит что-то невероятное.

У меня возникает желание взлететь ввысь и увидеть весь-весь город с

высоты. Зимним вечером Владикавказ какой-то особенный. Ни один

другой город не может с ним сравниться. Хотя, возможно, такие

чувства могу испытывать только я.

Я люблю свой город как часть себя, как один из своих органов.

Если я уеду, эта боль будет сравнима с потерей кого-то близкого и

любимого.

Наверное каждый человек ощущает нечто подобное к своему городу.

Но я считаю Владикавказ не просто городом, а своим другом. Он знает

все мои секретные местечки, адреса всех друзей и знакомых.

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