Cочинение «Маленькая, крепкая и очень любимая»

Моя семья небольшая, но очень дружная. Это мама, бабушка и я.

У нас есть традиция: 28 декабря всей семьей садимся за уставленный сладостями стол с белой скатертью и высказываем благодарности друг другу, а затем делимся впечатлениями, которые произошли с нами за этот год. Я узнаю много интересного и веселого.

Иногда по вечерам бабушка рассказывает разные истории, сказки и легенды о животных, принцессах, таинственных замках и пещерах. Мне очень понравилась легенда о девушке, которая случайно повстречала единорога, с которым спасла лес от злого колдуна.

По воскресеньям мама печет всем печенье. Оно может быть разной формы: звездой, сердцем, ромбом, башенкой, ракушкой: Ещё мамочка умеет печь вкуснейший торт со сгущёнкой, ватрушки и многие-многие другие сладости.

Мою семью можно сравнить с лебединой. Ведь лебеди - это верные, благородные, элегантные птицы, что бы ни случилось, они держат голову прямо и уверенно. Если лебедь ранен, то его никогда не бросят в беде. Так и в нашей семье.

Многие считают, что крепость семьи зависит от количества ее членов, но я с ними не соглашусь. Моя семья хоть и маленькая, но очень крепкая и я ее очень люблю.