Cочинение «Мама! Как емко, как прекрасно это слово»

Мама! Как емко, как прекрасно это слово! Слово мама – одно из самых древних на земле. Сколько тепла таит в себе слово, которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека. Мою маму зовут Сара Алхсан Кызы Гулиева. Она с мужем приехала жить в Краснодарский край во время военных событий. Первые 10 лет наша семья жила в городе Краснодаре,работал только один папа, а мама занималась воспитанием четверых детей. Мы были совсем маленькими, семья испытывала огромные материальные трудности ,но у мамы хватало сил на всю нашу семью.



Через 10 лет мы переехали жить в Северский район Краснодарского края. Сейчас мы живем на хуторе возле станицы Новодмитриевской. У нас до сих пор нет гражданства РФ. НО мама полна оптимизма и верит, что вопрос о нашем гражданстве решится. Моя мама с первого дня жизни своих детей живет их дыханием, их слезами и улыбками. Любовь матери так же естественна, как цветение первых весенних подснежников. Солнце согревает все живое , а любовь мамы согревает нас. Но главное, мама приобщает детей к культуре своей страны. Моя мама родилась в Азербайджане, уже 20 лет живет на Кубани, но мы никогда не слышали, чтобы наша мама говорила о людях других национальностей с пренебрежением. В моей семье говорят на родном языке моих родителей и на русском языке, который вобрал в себя богатство разума, мысли и чувства поколений. Мама наполняет нашу жизнь духовной силой, помогает постичь вечные ценности. У моей мамы самое доброе сердце, самые ласковые руки на свете.



Мама – это огромное окно в мир. Она помогла нам понять красоту родной природы. Мамины уроки запоминаешь на всю жизнь. Мама все свое детство прожила в городе, но сегодня она превосходно занимается сельским хозяйством. Ухаживает за коровами, держит птицу, выращивает на огороде овощи и фрукты. Мы всегда со своей мамой вместе. Мама научила нас тому, что может сама делать. Они никогда не кричит, но мы всегда понимаем, что в трудную минуту мама нам поможет найти верное решение.



Мама говорит, что счастье для нее – это наше счастье. Потому она порой бывает строгой. Ведь она понимает свою ответственность за своих детей, желает им добра, счастья. Я знаю, что у своей



Мамы я всегда найду самый светлый приют на земле.



Есть светлый на земле приют –



Любовь и верность там живут.



Все, что порой лишь снится нам,



Навеки приютилось там.



Лишь снится нам,Навеки приютилось там.