Cочинение «Мама»

В моей семье есть замечательный человек - это моя мама! Она помогает мне во всём: в учебе, в моих проблемах, и в сложностях.

Мою маму зовут - Лиана. Она очень добрая, работает учителем в школе, в которой учусь я.

Моя мама очень хорошо рисует, и когда был маленьким, она научила и меня рисовать.

Своей маме я обязан всем в своей жизни. На всём свете нет ничего любимей и дороже, чем мама.

Моя мама всегда меня понимает. Она - мой лучший друг. С ней никогда не скучно. Она общается со мной и моим братом на равных, как будто мы уже взрослые. На меня она не кричит, что бы я ни совершила, не ругает ха плохие оценки. Я стараюсь её не подводить. Мама сразу понимает, если меня что-то беспокоит и старается помочь. Она даёт мудрые советы.

Мама - одно из первых слов, которые произносит ребёнок. Оно как будто волшебное, только скажешь его - и вдруг появилась самая красивая, самая хорошая и самая-самая лучшая на свете женщина.



Когда я вижу других женщин, я помню, что это тоже чьи-то мамы, поэтому их надо уважать и быть к ним внимательным, Я желаю, чтобы моя мама была всегда здорова и счастлива.

Моя мама добрая и отзывчивая. Она любит меня всем своим сердцем, несмотря на шалости, сделанные мною. Мама - самое дорогое, что есть у меня. Мама научила меня всему: ходить, говорить, писать, читать. Мама подарила мне жизнь.

Я люблю свою маму за её доброту, нежность, ласку. Спасибо моей маме за то, что она такая.

Мама, дорогая мама! Это слово самое важное на свете. Я горжусь тем, что его произношу.

Природа спит и видит сны, Еще покров не тронут снежный, Но всюду признаки весны. . . И в праздник женственный и нежный, Родная мамочка моя! Тебе желаю счастья я! Ты словно солнышко весною-Спокойно и тепло с тобою!

В школе нас окружают учителя, дома - родственники. Все они чьи-то мамы, и они одинаково надеются на понимание и уважение своих детей. Мама - это самое дорогое, что может быть на свете, на всем земном шаре! Для меня мама дороже всех богатств. Она дарит радость и гармонию. Когда мы вырастим, мы обязаны отплатить заботой своим мамам всю любовь и радость, за все то, что они дали нам.

В жизни самое важное - это мама! К ней нужно относится с любовью и нежностью, заботой и лаской. «Мама» - слово необычайной важности!

Я очень люблю этот день(8 Марта) потому, что я люблю делать своей маме приятное.

Тает снег, текут ручьи, природа наполняется ароматом весенней свежести. Наступила весна. Вот уже приближается Восьмое марта. Женский Восьмое марта - прекрасный праздник, Международный женский День. Этот день — праздник всех мам на планете. Каждая женщина на этой планете чья-то мама. И каждая женщина на земле отмечает этот праздник.

Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы она прожила очень долго и счастливо. Это очень хорошо, что на свете есть мама!

Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы она была счастлива. Мы с мамой дружим, как лучшие подруги.

Каким бы ни был подарок, он доставит много радости, если его сделать с любовью и своими руками.

Для меня мама дороже всего.

У всех разные мамы. У кого-то - веселые, у кого-то не очень.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--