Cочинение «Мамина любовь»

Мама – это человек, которому я обязан своей жизнью! Не было бы мамы, не было бы и меня. Я люблю ее за необыкновенную доброту. Чтобы я не сделал в школе или дома, она за все меня простит. Она меня любит, любит плохим и хорошим, вредным и добрым. Мама всегда рядом. Если я болею, она сидит возле моей кровати и очень волнуется за меня. А когда у меня случаются какие-то неприятности, проблемы, она выслушает меня и подскажет, как быть. К сожалению, я так редко задумываюсь о том, сколько времени и сил, сколько труда и здоровья, сколько ласки и заботы тратит моя мама! А ведь на ее хрупких плечах – работа, дом, семья. Я очень люблю свою маму.