Cочинение «Мамина песня»

Маменькина песня сопровождает нас от рождения и в течение всей жизни. Маленькими мы слушаем «Люли, люли, прилетели гули», «Катку, катку-рябку», «Ходит сон круг окон». Мы подрастаем, и наши мамочки учат нас петь: «Ходит тыква по огороду». Подрастаем мы, взрослеют и наши песни. Впервые где-то возле костра во время отдыха мама научила меня петь маршевые песен, среди них мне очень нравятся те, что когда-то хотели сделать гимном Страны, – «За Украину», «Не пора». Особенно нравится «Гей, в лузе красная калина». Это уже не просто песни, а песни, ставшие историей. Каждая песня имеет свою историю, как каждый человек имеет свою биографию; они интересные, захватывающие и неповторимые.



Это не означает, что я не люблю современную музыку и современных певцов. Я с удовольствием слушаю Т. Петриненка, С. Вакарчука, О. Пономарёва. И мамина песня – родная и мелодичная, остается на всю жизнь первой, родной и самой лучшей.