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Cочинение «Мамочка»

Самый дорогой мне человек - моя мама. Я ёё очень люблю, ей очень дорожу. Всегда нахожу с ней общий язык. Имя моей мамы - Светлана, что означает «светлая».

Моя мамочка всегда весёлая, но бывает, что очень редко, у неё и плохое настроение.

У мамы светлые волосы и красивые голубые глаза. Иногда мне кажется, что они «говорящие». Когда я смотрю на них, мне кажется, что они выкладывают мне все её проблемы, все желания и мечты. Но больше всего они говорят о бесконечной любви ко мне.

У мамы есть сёстры – Елизавета, Галина и Валентина. Моя мама была самая младшая в семье. Её отец был очень строгим, а её мать думала только о хозяйстве.

У моей мамы добрый характер. У неё тихий, спокойный голос. Она меня любит, хвалит, когда я получаю пятёрки. Она никогда не ругает за плохие оценки. Мы с ней как

подруги. Ведь недаром есть поговорка «Лучше мамы друга не сыщешь». Мы разговариваем обо всём на свете, секретничаем. Мама рассказывает мне о своей моло-

дости, а я ей- о школе. Свободное время у нас проходит за чтением интересной книги,

или мы гуляем по паркам.

Вот, наверное, и всё, что я могу рассказать о моей маме, я пос-

вящаю ей эти стихи:

Лучше всех – мама.

На свете хороших людей немало,

Сердечных людей немало.

И всё – таки лучше всех на земле –

Мама. Моя мама.

Р. Рождественский

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