Cочинение «Мамочка»

Самый дорогой мне человек - моя мама. Я ёё очень люблю, ей очень дорожу. Всегда нахожу с ней общий язык. Имя моей мамы - Светлана, что означает «светлая».



Моя мамочка всегда весёлая, но бывает, что очень редко, у неё и плохое настроение.



У мамы светлые волосы и красивые голубые глаза. Иногда мне кажется, что они «говорящие». Когда я смотрю на них, мне кажется, что они выкладывают мне все её проблемы, все желания и мечты. Но больше всего они говорят о бесконечной любви ко мне.



У мамы есть сёстры – Елизавета, Галина и Валентина. Моя мама была самая младшая в семье. Её отец был очень строгим, а её мать думала только о хозяйстве.



У моей мамы добрый характер. У неё тихий, спокойный голос. Она меня любит, хвалит, когда я получаю пятёрки. Она никогда не ругает за плохие оценки. Мы с ней как



подруги. Ведь недаром есть поговорка «Лучше мамы друга не сыщешь». Мы разговариваем обо всём на свете, секретничаем. Мама рассказывает мне о своей моло-



дости, а я ей- о школе. Свободное время у нас проходит за чтением интересной книги,



или мы гуляем по паркам.



Вот, наверное, и всё, что я могу рассказать о моей маме, я пос-



вящаю ей эти стихи:



Лучше всех – мама.



На свете хороших людей немало,



Сердечных людей немало.



И всё – таки лучше всех на земле –



Мама. Моя мама.



Р. Рождественский