Cочинение «Мать – берегиня рода»

Мать, матушка, мамочка – эти слова знакомы мне с самого детства. От них веет покоем, теплом, добротой… С первых шагов жизни меня окружала материнская любовь и ласка: Первые стихи и басни Глибова читала мне мамочка, она повела меня в детский садик, а потом в первый класс. Так началось мое обучение. Мать всегда была со мной рядом: и в радости, и в трудностях.



Кто, как не мать, оберегает нашу семью от злых ветров и тяжелого времени; дает нам мудрый совет в нашей сложной жизни; защищает нас от неверного шага? А так легко ошибиться и пойти не той тропой, а еще и хуже сломаться и перечеркнуть все маменькины мечты.



Каждая мать радуется успехам своего ребенка. Сначала это первые буквы родным языком в твоей тетради, потом ты начинаешь писать предложения, которые составляются в произведение. Какая это радость для мамочки, когда ты напишешь свой первый стих и он обязательно будет посвящен ей, твоей матушке, твоей берегине. И вот к твоей семье пришел праздник – ты закончил школу, и перед тобой появляется много путей… так избери свой единый путь на всю жизнь, получи ту специальность, которая тебе нравится, не разочаруй свою мать. А она будет радоваться за тебя. Оставляя материнское жилье, не забудь осмотреться и поблагодарить ее за все добро, что она сделала для тебя…