Cочинение «Материнское сердце»

Сочинение про маму лучше писать от первого лица с благодарностью к своей маме.



Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых пор, как в один прекрасный и незабываемый день в жизни мама берет на руки своего малыша. Желание вырастить ребенка, который оправдает все надежды и ожидания, с этого дня занимает все мысли матери, и только ребенку теперь безраздельно принадлежит ее любящее материнское сердце.



Мама, мамочка! Ты достойна этих нежных искренних слов. Я смотрю на тебя и вспоминаю свое беззаботное детство. Ты подарила нам с сестрой жизнь и посвятила нам всю себя. Как твое сердце может любить нас так сильно! Как жаль, что мы не задумываемся, что порой своими поступками или резкими словами можем тебя обидеть. Прости нас за то, что мы тебя расстраиваем, что иногда выслушиваешь замечания учителей о нашем плохом поведении.



Нам стоит чаще задумываться о том, как не ранить твое сердце, как сделать так, чтобы разгладились морщинки на твоем лице. Ведь чем старше мы становимся, тем больше ты нуждаешься в нашем внимании и любви. Мы не должны стесняться быть добрыми и нежными с мамой, не считать за труд быть терпеливыми и внимательными к ней.



Невостребованные и неизрасходованные добрые чувства иссякают, мы привыкаем быть черствыми и неблагодарными с самым родным и близким человеком — мамой. А очень часто бывает, что мы ведем себя расчетливо и грубо: «Если ты купишь мне новый телефон, я постараюсь получить по географии высокую оценку, если разрешишь пойти на вечеринку, вынесу ведро- с мусором».



Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она подарила нам маму — такую жизнерадостную, искреннюю, добрую, мудрую. Ведь сколько детей на этом свете лишены этого счастья. Материнское сердце и безграничная материнская любовь не согревают их, не наполняют их детские жизни смыслом.



Мама, ты стала для меня другом, единомышленником, который понимает и уважает мои интересы. Ты всегда прислушиваешься к тому, что подсказывает тебе твое материнское сердце, и даешь верный совет. Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть, и что твое сердце всегда готово любить и прощать!



Вот на этой благодарной ноте обязательно нужно заканчивать сочинение про маму.