Cочинение «Мечта – это удивительное чувство»

Мечта – это удивительное чувство, которое придаёт смысл жизни и надежду на лучшее.

Когда я была маленькая, моей мечтой было стать президентом, потому что меня всегда интересовала политика. Но потом я поняла, что быть президентом дано не всем, и, поэтому, у меня появилась новая мечта. . .

Я хочу много работать и хорошо зарабатывать, но не ради шикарных особняков и машин. Я хочу открыть свой благотворительный фонд и вкладывать туда деньги на помощь больным людям, на реконструкцию церквей и других достопримечательностей, на развитие культуры, науки и сельского хозяйства, на модернизацию городов России, на открытие новых заповедников и парков и на многое другое. Я считаю, что мы должны улучшать свою Родину, а не только ею пользоваться.

И я хочу помогать людям не ради того, чтобы быть известной и стоять на первом месте у Бога. Я хочу это делать, потому что могла бы оказаться на их месте. И кто бы мне помог?