Cочинение «Мечты сбываются и не сбываются»

Мальчик, кем ты хочешь стать когда вырастешь? Космонавтом? А ты, девочка? Принцессой? Ну конечно, и зачем я только спросил. . .



Ни один ребёнок не скажет, что он хочет стать бесстрашным сантехником. Или отважным бухгалтером. Или неуловимым программистом. Или стремительным, как вихрь дантистом. Или тем чуваком, который прикручивает крышки к сиденьям унитазов. Или который пришивает молнии к штанам. Все хотят быть героями, но немногие становятся. И слава Богу!



Представляете, что было бы с миром, если бы все детские мечты сбывались? Сколько победителей конкурсов красоты, лётчиков-испытателей, одноруких пиратов, фотомоделей, космонавтов, полярников, гонщиков и супергероев шаталось бы без дела? Тысячи охреневших от безделья геологов бродили бы по истоптанной тайге. Миллионы безработных космонавтов с тоской смотрели бы в бездонную пустоту неба. И лили бы горькие слёзы в ожидании своих принцев никому не нужные принцессы. Потому что мало кто из мальчиков хочет стать принцем. . . а те кто хочет, как правило, становятся поп-звёздами.



Безработица, голод, депрессии, алкоголизм, наркомания. . . Господи, как хорошо, что детским мечтам не суждено осуществиться!



И как здорово, что некоторым, все же, суждено.