Cочинение «Мечты сбываются!»

… Всё хорошее

Не забывается.

А всё хорошее

И есть мечта.



Давным-давно у меня появилась мечта научиться кататься на двухколесном велосипеде. Об этой мечте я рассказал своему дяде – дяде Сереже. Я знал, что у него в гараже стоит велосипед – старенький «Школьник». На нем раньше катался мой брат Сережа. И вот, как-то одним субботним днем, мы все вместе отправились на озеро Яльчик. Когда мы приехали, я вышел из машины, чтобы выгружать вещи, и вдруг… Тут случилось невероятное! Оказывается, дядя Сережа все время помнил о моем желании и привез с собой тот самый велосипед. Я так обрадовался, что сразу оставил все дела и бросился к велосипеду. Дядя Сережа сразу все понял, заметив мои просяще – молящие глаза. Мы с ним отправились учиться. Для этого мы вышли на асфальтовую дорожку, где был небольшой уклон. Он посадил меня на велосипед, объяснил, что делать, если я буду падать в ту или иную сторону, слегка подтолкнул. Сначала он меня подстраховывал, придерживая велосипед за багажник, а потом отпустил, а сам побежал рядом. Первое время мне было довольно сложно удерживать равновесие, но потом у меня стало немного получаться. Я почувствовал, что велосипед слушается меня, как самый настоящий верный рыцарский конь. В этот момент я так обрадовался, что забыл обо всем на свете и чуть не упал. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Дядя Сережа уже разрешал мне быстро крутить педали, ездить с горки и на горку. Весь оставшийся день я практически не отрывал ноги от педалей. И хотя один или два раза я все же упал, мой Росинант меня не подвел, и мечта сбылась! Не подвел он меня и в дальнейшем в более серьезных испытаниях. Получается, что у меня появился новый «железный друг»!