Cочинение «Место, где тебе хорошо »

Человек – единственное создание, для которого его существование

является проблемой. Нет другого существа на земле, которое бы

мучилось и искало смысл в своей жизни. Почему же так? Почему именно

человек, венец природы, а быть может, подобие Бога, вынужден искать

ответ на этот одновременно простой и сложный вопрос? Смысл жизни –

слишком философская тема, чтобы ее можно было полностью раскрыть в

сочинении. Для этого нужен и опыт жизни, и умение выделить главное

из множества событий, составляющих нашу повседневную жизнь. Но ни

для кого не секрет, что человека почти всегда что-то привязывает к

жизни. Если же такой опоры у человека нет, т. е. ему незачем жить,

нет никого, кому бы он мог помогать или для кого он мог бы

трудиться, человек чувствует свою ненужность, он лишен радости от

результатов своей деятельности. Чего же ищет человек, куда он

стремится в трудную минуту, когда чувствует тяжесть на душе или

ищет успокоение от забот и трудов?

Человек идет в места, где ему было хорошо, в места, с которыми

его связывают приятные и добрые воспоминания. Там он может

успокоить свое душевное волнение, собрать свои разрозненные мысли и

понять многое из того, что раньше ему бы и в голову не пришло.

Редкий человек, живущий долго вдали от родных мест, не

вспоминает о них. У него перед глазами всплывают самые

незначительные моменты жизни: он пьет чай, сидя на кухне, читает

книгу, гладит домашнего любимца. Подобных воспоминаний много, и у

каждого они свои собственные, личные.

Сердечная привязанность свойственна всем людям. Много ездя, я

поняла, что одно из самых приятных и волнующих чувств – возвращение

к родному дому. Живя неделю, две, три вдали от дома, начинаешь

понимать, что ты любишь то, что раньше тебя раздражало.

Парадоксальное чувство! Пока ты дома, невозможно даже подумать о

любви к шумным соседям или холодной квартире. Но позже становится

ясно, что ты слишком привык к этому, чтобы так просто оторвать это

и выбросить из сердца.

Мой город – это не мечеть, не набережная, не проспект – не то,

что так красиво в нашем городе и что обычно люди приводят в пример,

как вещественное доказательство своей любви. Все это я тоже люблю,

но мой город – это не то. Это даже не конкретные вещи или предметы,

а особая атмосфера, которую создают люди, живущие в этом городе.

Сама я – русская, но, живя в городах в основном с русским

населением, я не встретила той приветливости и готовности помочь,

что так отличает наш город. Возвращаясь во Владикавказ, чувствуешь,

что горы уже не так неумолимы и суровы, как думаешь о них в других

местах, что Терек – горная река, холодная, бурная, но родная. Ты

можешь прийти к ней и, смотря на ее бег, забыться и вдруг понять

что-то, что облегчит твое состояние. Будучи в более младшем

возрасте, я считала, что терпеть не могу Владикавказ. Меня в нем

все раздражало, мне казалось, что это место, где люди живут в

изоляции, ничего не знают и не видят. Но повзрослев, я поняла, как

сильно я люблю мой город.

Почему я люблю возвращаться домой?