Cочинение «Место поэта в строю»

Для внеклассного чтения. Поэты старшего поколения встретили войну, вооруженные жизненным и литературным опытом. Естественно, что у них отношение к происходящему было более зрелым, чем у молодых, попавших на фронт прямо со школьной скамьи. Не случайно, конечно, что именно “старики” (Твардовскому в 1941 г. было тридцать лет) создали крупные лиро-эпические произведения, в которых война осмыслена как звено исторического процесса. Опыт позволил им проникнуть в самую суть происходящего, точнее установить ценностные ориентиры и понять мотивы поведения человека на войне.



Молодые больше находились во власти отдельных сильных сиюминутных впечатлений, их творчество носило другой характер. К. Ваншенкин вспоминает: “…Семнадцати лет от роду я стал на место, уготованное мне войной… Характер моего поколения был сформирован армией военной поры. Мы находились в том возрасте, когда человек особенно пригоден для окончательного оформления, если он попадет в надежные и умелые руки. Мы были подготовлены к этому еще всем детством, всем воспитанием, всеми прекрасными традициями революции и гражданской войны, перешедшими к нам от старших”. Для молодых война совпала с тем временем, на которое обычно приходится начало сознательной жизни, работы, любви… Их судьба сложилась иначе:



* Семафор на пути отправленье маячит.

* (После поймем – в окруженье прямо!)

* А мама задумалась…

* - Что ты, мама?….

* - На вторую войну уходишь, мальчик!



Автор этих стихов, поэт С. С. Наровчатов, засвидетельствовал: “На войне я сформировался и как человек, и как поэт Все я получил сполна – и горечь поражений, и счастье побед ”. Естественно, что войну молодые воспринимали острее, резче.



* Увидеть войну в семнадцать лет – это потрясение навсегда.

* Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,

* Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты.

* На живых порыжели от крови и глины шинели,

* На могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

* (С. Гудзенко)



Конфликты в стихах молодых отличаются особенной остротой:



* В этом зареве ветровом

* Выбор был небольшой, -

* Но лучше прийти с пустым рукавом,

* Чем с пустой душой.

* (М. Луконин)



Сила, непосредственность чувства надолго оставили в строю и стихи молодых поэтов, не пришедших с войны, – П. Когана, М. Кульчицкого, Н. Майорова и др. Над подлинным искусством время не властно.