Cочинение «Миф древних славян о солнце»

В мифах древних славян, как и у других народов, отражались их представления о мире и человеке, природе и космосе. Различные явления природы, стихии обоя^ествлялись людьми и находили свое воплощение в прекрасных поэтических мифах.



Образ Солнца — один из самых прославленных и любимых в славянской мифологии. Ведь именно его горячие и радостные лучи дарят жизнь всему на земле. В народном мифе повествуется, как «вечно юный, вечно радостный светлый Яр» вырвал Мать-Оыру-Землю из мрака и стужи, полюбил ее, и от этой любви она «разукрасилась злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерами». Под горячим Ярилиным взором заполнилось небо птицами, земля — лесными и полевыми зверями, «в реках и морях заплавала рыба, в воздухе затолклись насекомые,



Мушки да мошки».



Но вот появился на цветущей Земле «любимый земнородный сын» — человек. Удар Ярила-отца золотой вожжой зародил в человеке ум, позволил слышать богов, и отвечать им, чего не могли делать ни звери, ни птицы, ни растения.



Как здорово ощущать себя сыном самого Солнца! Как хочется, чтобы люди помнили о том, что Ярило-отец даровал им ум для добрых и радостных дел, а не для войн, ссор и мелочных интриг.



2 вариант Мифология древних славян складывалась из их верований и представлений об окружающем мире: человеке, природе, космосе.



Как и другие народы, славяне обожествляли и одухотворяли природу, то есть верили в то, что все кругом живет, чувствует, понимает, имеет свои желания, борется за свое существование. Особо почитали славяне бога солнца Ярила, который покровительствовал расцвету природы, любви, плодородию.



В народном мифе Ярило описывается как «вечно юный, вечно радостный светлый» бог. Это именно он пробудил Мать - Сыру-Землю от мертвого сна, дал жизнь растениям, животным, морям и рекам:«от жарких его поцелуев разукрасилась (Земля) злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками. . . из недр ее вылетали поднебесные птицы, из вертепов выбегали лесные и полевые звери. . . » В результате пылкой любви Отца-Ярила и Матери-Земли родился человек.



И любящий отец преподнес своему чаду неоценимый подарок — ум: «. . . ударил его Ярило по голове золотой вожжой — яркой молнией, и от той молнии ум в человеке зародился».



Человек не только стал понимать громовую речь отца, но и отвечал ему «вещим словом, речью крылатой» и был признан всеми обитателями Земли царем и владыкой природы.



Как видно из мифа, древние славяне связывали с богом солнца Ярилой происхождение человека, а также всех земных тварей и рас тений. И это действительно так!



Ведь на планете, не обогреваемой солнечными лучами, никогда бы не смогла зародиться жизнь.