Cочинение «Миф и сказка»

На Земле существует множество народов, и все они не похожи друг на друга: у них разный цвет кожи, образ жизни, у каждого своя мифология. И хотя в мифах разных народов действуют свои, совершенно особенные боги и герои, их объединяет то, что в этих коротких или длинных, веселых или жестоких, но всегда поэтических историях отразились верования древних людей, их первоначальные знания об окружающем мире, о жизни, о самом человеке.



Тысячи лет назад люди (а некоторые племена и народности — и сегодня) не просто свято верили в события, отраженные в мифах, но и жили и умирали, постоянно общаясь с богами, героями и другими мифическими существами.



Сказки — совсем другое дело. Они тоже могут быть веселыми и грустными, героическими и бытовыми, но, читая или слушая их, мы всегда знаем — это неправда, вымысел, хотя не менее красивый и поэтический, чем мифы. Сказки любят все — и дети, и взрослые, ведь они делают нас добрее, терпимее, мудрее.



А моя маленькая сестренка еще не умеет отличать сказку от действительности и верит в то, что Баба Яга, русалочки и Чебурашка существуют на самом деле. Может быть, сказки и являются для нее сегодня самым настоящим мифом?



Народное искусство слова — героический эпос, сказки, мифы, легенды, песни, пословицы, загадки — называют фольклором, что означает мудрость, знание. Действительно, во всех этих литературных жанрах в простой, краткой и ясной форме заключена народная мудрость. Возникшие в глубокой древности произведения устного народного творчества сопровождают нас и сейчас, в повседневной жизни. Народные песни, сказки, загадки и пословицы знают и дети, и взрослые.



Мифы — это вид фольклора, давние народные сказания о богах, фантастических существах, героях, полубогах, чудесах, передающие представления древних народов о происхождении мира и явлениях природы.



Особым богатством и разнообразием художественной фантазии отличаются сказания древних греков — мифы, которые тоже принадлежат к народному творчеству. В воображении древних греков боги населяли не только землю, но и воздух, воду и даже подземный мир. Древнегреческие мифы не только рассказывали о жизни богов и титанов, но и прославляли имена самых достойных людей, которые мужественно боролись за справедливость, свободу и честь. Боги — совершенные люди: с огромной физической силой, удивительно красивые и бессмертные, умеющие совершать чудесные и не объяснимые с точки зрения обыкновенных людей поступки. Вот человек, принесший людям огонь, — Прометей. Вот человек необычайной силы, только что совершивший очередной подвиг, одолев страшную гидру, — Геракл. А вот красавец-юноша, склонившись над зеркальной поверхностью озера, любуется своей красотой, — это Нарцисс. Из следующего мифа можно узнать, что привело к Троянской войне. Читая мифы Древней Греции, путешествуешь по далеким странам и узнаешь много необычного. Но часто боги ничем не отличаются от простых людей: так же любят, страдают, веселятся, враждуют между собой, едят и пьют, рассказывают легенды и истории.



Если сказки — это вымышленные рассказы, придуманные с определенной целью, то мифы — это действительные, реальные представления людей об окружающем мире. Во все, о чем говорится в мифах, наши далекие предки свято верили, отсюда и происходит обожествление ими всего живого, поклонение богам. Мифы древнее сказок. В них соединены верования людей, их первоначальные знания об окружающем мире, о жизни, а также религия, наука и искусство.



Все мы в раннем детстве слушали сказки, которые рассказывали нам мамы и бабушки. Появились сказки очень давно и в течение долгих веков играли в жизни человека такую же важную роль, какую сейчас играют книги. Сказки — это большой раздел древней литературы, фольклорные повествовательные произведения о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. В сказках часто действуют животные, наделенные человеческими характерами. Сказки полны жизни и юмора, в них высмеиваются жадность, трусость и лживость богачей и восхваляются трудолюбие, щедрость и правдивость простого народа.



Сказки очень разнообразны: это и истории о животных, и поучительные короткие истории о ленивых, упрямых или глупых людях — социально-бытовые, и волшебные сказки — занимательные повествования о чудесных приключениях героев. Каждый вид сказок отличается особым содержанием, образами, стилем.



Сказки о животных возникли в глубокой древности. У многих народов они похожи по своему характеру, содержанию, в них — следы первобытных верований и представлений человека. Сейчас сказки о животных чаще всего воспринимаются как аллегорические рассказы о людях: за образами животных скрываются люди. Хитрая лиса, трусливый заяц, глупый и жадный волк, царственный лев, сильный медведь — постоянные герои сказок.



Волшебные сказки тоже очень древние, они, по моему мнению, — самые интересные. Их действие может происходить в чудесном тридевятом царстве, тридесятом государстве, герои в них обладают волшебными качествами — летают на коврах-самолетах, шагают в сапогах-скороходах, скрываются под шапкой-невидимкой и чудесным образом за одну ночь строят необыкновенные дворцы и города.



Русский народ создал очень много сатирических (социально-бытовых) сказок о глупых, злых или упрямых людях, о жестоких богачах и жадных попах, высмеивая их отрицательные качества. Во всех сказках отражается народная мечта о лучшей доле, добро в них всегда побеждает зло, над ложью торжествуют правда и справедливость.