Cочинение «Мифология и европейская литература»

Возникшие в глубокой древности мифы послужили почвой, на которой выросли литература и искусство древней Греции. Древние сказания легли в основу эпических поэм «Илиады» и «Одиссеи», бессмертных трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Без фундамента, первые. камни которого были заложены древними эллинами почти 3 тысячелетия назад, не могло бы вырасти великое здание европейской литературы. Этими «первыми камнями» были гомеровские поэмы. Гомером начинается история античной литературы, охватывающая более 1400 лет. Мифы о сотворении мира, о создании человека, о богах и героях затем художественно обрабатывались в профессиональном искусстве и литературе. Поэтической фантазией древних вдохновлялись такие великие писатели и поэты, как Шекспир, Пушкин, Данте, Маяковский.



На новую европейскую литературу наиболее влияние оказали мифологические образы античности, а также, начиная с XIX века, мифология германских саг и лишь с XX века мифология Востока.

Освоение европейской литературой мифологических образов шло по двум направлениям: использование образа как аллегории (Амуры, Эроты, Купидоны, Вакх, Марс, Аврора в стихах К. Батюшкова и А. Пушкина) и слияние мифологического образа с образом повседневной реальности (Снегурочка, Берендей, Лель - славянская мифология - в пьесе Островского «Снегурочка»). Мифологические темы и мотивы сохраняются в художественной литературе XX века, в произведениях Р. Роллана, А. Франса, В. В. Вересаева, И. А. Бунина, В. Я. Брюсова, Ч. Айтматова и др.