Cочинение «Мифы давних славян»

В IX столетии было введено христианство в славянских землях. Вера у единого Бог и его сына Исуса Христоса превратила славянскую мифологию на сказку со счастливым концом. Верховные божества пришли в забвение, а в народной памяти остались представление о домовых, ведьмах, мавок, лесовиков, водяных. Наши древние предки верили в то, что весь мир заполнен богами, что вся природа живая и наполнена разными чудесами. Главнейшими были боги, которые всем руководили, за ними шли низшие демоны, которые служили старшим богам. К нашим дням сохранился миф о создании мира. В нем рассказывается, что бог грозы Перун, который жил на небе, боролся с дьяволом Велесом, который жил на земле. Велес украл воду, людей, скот, а потом и женщину Перуна. Бог грома рассердился и старался молнией убить дьявола. Но хитрый Велес превращался в человека или животных и прятался от расплаты. Он убегал от грома и молнии и там, где дьявол ложился, появлялись холмы, где кашлял - там вырастала гора, а где скакал - там появлялась прядь высоких гор. Но ничто не могло спрятать Велеса от гнева Перуна, который стрелами раскалывает камни.



Громовержец убил своего врага, посек его на части и раскинул их в разные стороны. После этой битвы пролился благодатный дождь, и земля превратилась на зеленый, цветущий рай. Перун - сын прабога Неба. Его оружие - это стрелы, радуга - щит, а тучи - кудри и борода. Гром наши пращуры воспринимали как слово божье, ветры и бурые - как его дыхание. Громовержец дал людям огонь, посылал дожди на поля. Давние славяне считали Перуна богом морей, рек, ветровой, бур. Все в мире было подвластное ему. Но со временем в сознании людей имена, которые раньше давали верховному божеству, стали именами отдельных богов: Перун - бог грома и молнии, Сварожич - бог огня, Морской царь - бог воды, Стрибог - бог ветра, Дажбог - бог солнца.



К сожалению, мифы наших предков сохранились в народной памяти лишь в немногих песнях и сказках, за которыми тяжело их полностью воссоздать. Но мы имеем знать, что и славянские народы были творцами мифов, которые поэтически, образно объясняли создания мира и явления природы.



История развития человечества насчитывает тысячи лет. За этот период разные народы прошли разный путь, но все они на зрении зарождения цивилизации оживляли природу, населяли ее разными существами. Так вот явления природы становились для людей предметом поклонения. Со временем человек начал отделять сам предмет от его магической силы, и тогда появилась вера у демонов. Магическая сила превратилась в представлении людей на чудовища и страхи, которые относились к человеку враждебно. Но их можно было обмануть, задобрить, иногда с ними можно было договориться и даже в некоторых случаях получить помощь. Магическими силами населяли все вокруг и славяне. Каждое дерево, каждый ручей, река, ставок, дома крестьян имели своего покровителя в виде мавок, водяных, домовых.



Славяне не рубили дерева без того, чтобы не попросить извинения у хозяина леса, без обращения к Сверка-солнцу не начинали сельскохозяйственные работы, разными средствами защищали свойских животных от нечисти, которая могла поселиться в хлевах, задабривали домового, который должен был жить в каждом дому. На другой стороне земного шара океанические полинезийцы, жизнь которых была тесно связано с океаном, населяли водную стихию чудовищами. Прежде чем начать строительство хат или лодок, полинезийцы задабривали дух деревьев, просили его поддержки в выборе хорошего дерева. Каждое событие в их жизни была связана со сложными и непонятными посторонний человеку ритуалами и молениями. От злых сил природы полинезийцы защищались татуированием. Они покрывали магическими знаками все тело и верили, что это сохранит им жизнь в далеких странствиях по океану, защитит от ветра и бушующих волн, принесет удачу в рыбалке.



Особенно интересными, как на мой взгляд, есть верования американских индейцев, которые не отделяли свою жизнь от жизни природы, ведь они полностью зависели от нее. Каждое индейское племя имело свой тотем - животных, от которого, за верованием, походили все члены племени. Они не имели письменности, а потому многочисленные мифы передавались из уст в уста и сохранились к нашему времени. Практически в мифологии всех народов есть объяснения создания мира, зарождение жизни на земле. Эти мифы по-разному раскрывают важные вопросы, но в мифологии всех народов присутствующая высшая сила, которая создала все, что окружает человека, и все, что человек может постигнуть силой своего ума. Изучая мифологию разных народов, мы сможем лучше понять историю развития этих народов, способ их жизни и культуру.