Cочинение «Мифы древнего Китая»

Ио-Фэй

Лунтан

Справедливый император

Девица-воевода

Ти Тай-Тай и Ко Ко-о



Китайские мифы не только существовали, но и уже были письменно запечатлены еще 1 400 лет до нашей эры в трактате «Шуцзин» («Книга истории»). Но наиболее значительным по количеству и составу мифов можно считать сочинение «Книга гор и морей» («Шань хай цзин»), существующее с IVвека до н. э.

Долгое время, вплоть до конца XIX века, мифы и легенды Китая, равно как и сведения о них, оставались почти неведомыми для российского читателя -только в 1892 году выходит в свет первый самостоятельный значительный труд по этой теме книга профессора С. М. Георгиевского «Мифические воззрения и мифы китайцев», а затем его же работы - «Первый период китайской истории» (1885), «Принципы жизни Китая» (1888).

Во многом это связано с тем, что «Поднебесная империя» достаточно отдалена от Европы; во многом - с тем, что китайский язык далеко не всем был доступен; не на последнем месте в этом ряду стоит и влияние поздней китайской философии - например, конфуцианство, проводя тщательный отбор мифов (точнее - песен, поскольку изначально они исполнялись под музыку), из трех тысяч оставило всего три сотни: как пояснял древний историк Сыма Цянь, «то, что соответствует правилам».

Как и многие другие древние народы, китайцы в своей мифологии производят все существующее на Земле от первобытного хаоса Хуньтунь, который и породил из своей темноты прародителей - Паньгу (первого человека, котрый воспринимается как именно первопорядок) и Нюйва (полуженщину-полудракона, Всеобщую Мать). Первый сотворил вселенную и явления природы, а вторая - богов, героев и человека.

Образы Паньгу и Нюйва в разных источниках трактуются показному. Несомненным считается, что самозародившийся в похожем на куриное яйцо хаосе Паньгу рос около 18 тысяч лет, по мере своего роста отделяя небо от земли давая жизнь дню и ночи, ветру и молнии и т. д. Когда он умер, то все части его тела стали основой мироздания - один глаз превратился в солнце, а другой в луну, его руки и ноги стали горными вершинами, волосы - деревьями и травами, плоть - почвой, кровь -реками и т. д. По одной из версий, людьми стали насекомые, обитавшие на теле Паньгу, по другой версии, людей создала из глины прародительница Нюйва. Одна из ее великих заслуг в том, что она не дала небу упасть па землю, а подперла его отрубленными у черепахи ногами. Нюйва почитается также как богиня бракосочетания и плодородия. По некоторым сведениям, она в течение одного лишь дня претерпевала до семидесяти превращений, а из ее внутренностей появились боги Китая.

Широкое pacпространение имели также мифы о герое Фуси, ставшем потом мужем Нюйвы - он дал людям огонь и научил их добывать пищу в лесах и реках; о потопе; о мировом древе; о четырехглазом создателе письменности Цаицзе; о духах воды, огня и т. д. Китайские поэты на протяжение многих поколений не только воспевали, но и видоизменяли образы героических предков, в результате чего возникли самые разнообразные толкования одних и тех же действий и событий. В этом ряду - образ охотника на слонов Шуня, образ бога войны Чи-ю, образ мифического стрелка И.

Как уже отмечалось, китайские философы, в особенности последователи Конфуция, отобрав из тысяч мифов несколько сотен, па их основе создали своего рода историю. Поэтому не стоит удивляться тому, что некоторые герои мифов и легенд со временем «превратились» в императоров, правителей, философов.

Китайскую мифологию по этапам и системам принято подразделять на древнекитайскую, мифологию даосизма, буддийскую и позднюю народную, основанную, как правило, па местных культах, герои которых народной фантазией превращались в божеств.

Даже основные китайские мифы, легенды, песни и эпические сказания способны занять собою целый том. Поэтому в данном небольшом разделе мы приводим лишь собранные и пересказанные П. Шкуркииым легенды Китая, которые позволяют составить представление о древней культуре великого народа.