Cочинение «Мифы древней Греции – художественный анализ»

В этой книге переданы легенды и предания глубокой древности: самым юным из них — от двух до трех тысяч лет.



Сложены они древними греками еще в те далекие времена, когда люди только начинали вглядываться в окружающий мир, только приступали к его исследованию и объяснению. Удивительно ли, что на первых порах они делали это неумело, неправильно, наивно?



Слыша, как в грозовых тучах сердито ворчит и грохочет летний гром, они пугались этих звуков и, чтобы объяснить себе, откуда они берутся, воображали огромное, могучее, суровое, но все-таки похожее на человека существо, которое, наверное, свирепствует там, за облаками. Видя, как каждый день восходит на востоке и садится на западе солнце, — иногда такое теплое и ласковое, иногда иссушающее и жестокое, — они начинали и его представлять себе человекообразным существом, богом, разъезжающим по небу в ослепительно яркой колеснице.



Одну за другой, мешая правду и вымысел, придумывали они и рассказывали друг другу удивительные истории: о том, как возник мир и что его наполняет; о том, почему по бурному морю бегут белые барашки волн; о том, почему люди бывают то смелыми и мудрыми, то глупыми и трусливыми, или о том, откуда берется отголосок в лесу, точно повторяющий в тишине каждое громко выкликнутое слово.



Так сложилось множество преданий о богах, героях и чудесных существах — преданий, по-детски наивно объясняющих устройство мира и судьбы человечества. (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Мифы древней Греции. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений. ) Эти предания, отличающиеся от всяких других сказок и легенд, мы называем греческим словом «мифы».



Зачем же нам сейчас, спустя два с лишним тысячелетия, вспоминать древнегреческие мифы? Ведь мы отлично знаем, что почти все рассказываемое в них — небылицы, неправда.



Тот, кто думает так, забывает одно очень важное обстоятельство: мифы созданы не каким-нибудь одним человеком — их на протяжении долгих веков творил, изменял, поправлял великий художник — греческий народ. В них он воплощал всё, что было ему в те давние дни известно о мире, все свои заветные чаяния, свои огорчения и надежды. И мало-помалу мифы эти стали сокровищницей великолепных образов, прекрасными произведениями искусства.



Изображая своих богов и героев, древние греки с великим искусством воплощали в них самые Лучшие и самые дурные свойства человека. Наряду с примерами благородного мужества, беззаветной отваги, крепкой дружбы и нежной любви мы находим в мифах вызывающие отвращение образы самой жалкой трусости, омерзительной жадности, коварства и вероломства.



Как живые глядят и сейчас на нас из этих древних преданий слагавшие их тысячелетия назад люди — простодушные, доверчивые, любопытные и по-своему мудрые. У них— зоркие глаза, чуткие уши, сильные и умелые руки, мужественные, закаленные в борьбе с невзгодами жизни сердца. Мы видим, как они жили в своих хижинах и дворцах, как они охотились и пасли стада, как воевали и веселились. Мы с глубоким интересом узнаем, что, страдая и радуясь, эти древние люди мечтали стать могучими и справедливыми, стремились побеждать врагов и покорять суровую природу. Эти мифы учат и нас любить свою родину, ненавидеть предателей, учат благоразумию и бесстрашию.



Эти же самые? Да нет, не только эти. Величайший из древних певцов, тот, кого мы называем Гомером, — хотя даже не можем с уверенностью сказать, жил ли он на самом деле в мире, или его величавый образ фантазия древних греков сотворила так же, как создавала она в своих мифах образы громовержца Зевса, хитрого бога торговцев и плутов Гермеса или жадного и злого царька Эврисфея, — этот могучий гений создал две великие песни. Одну — про страшную борьбу между греками и троянцами, жителями города Трои, стоявшего недалеко от берега Средиземного моря в Малой Азии, в теперешней Турции. А вторую — про удивительные и необыкновенные приключения и подвиги одного из участников троянского похода, хитроумного царя маленькой Итаки, Одиссея, носившего также имя Улисса.



Сначала пересказывая друг другу, потом — записав и перечитывая из века в век Гомеровы дивные сказания, люди понемногу перестали верить в то, что такие события, какие в них описаны, могли на самом деле быть. Еще лет сто назад ученые мужи были уверены, что никогда не существовало ни царя Агамемнона, описанного Гомером, ни Приама, несчастного повелителя разгромленной Трои, да и самой-то Трои, верней всего, не было.



Но вот нашелся среди ученых один, который с детских лет во всем поверил старцу Гомеру. Он поклялся посвятить поискам всю жизнь, но найти сказочную Трою. Для этого он долго работал, добыл достаточно денег, чтобы снарядить экспедицию в овеянные старыми преданиями места. И то-еда он поехал в Турцию. И выбрал место, которое походило на описанные Гомером холмы вокруг древнего Илиона — Трои, и начал раскопки, и не обманулся в своей вере.



Ему удалось дорыться в каменистой малоазиатской земле до башен и стен древнего города, до царских сокровищ, до остатков той жизни, про которую пел, Гомер.



Этого мало: он отправился на родину царя Агамемнона — в Грецию, в город Микены — и там, под землей, нашел его могилу. . .



Конечно, это не значит, что всё в древних преданиях правда и истина. Не жили боги на невысокой горе Олимп! Не метал молнии и громы Зевс, не носилась по знойным лесам Греции легконогая охотница Артемида. . .



Но Геракл? Кто знает? Может быть, и был в самые далекие века в Греции могучий и добродушный воин по имени Геракл? И может быть, на самом деле плавал через Черное море в далекую Колхиду быстрокрылый корабль «Арго»? Может статься — пройдет время, и люди узнают, что многое в рассказах об этом не вымысел, а правда.



Недаром все великие люди всегда любили, ценили и помнили мифы Древней Греции. Маркс и Энгельс внимательно их перечитывали, многократно упоминали о мифических героях. Любил вспоминать мифические образы Владимир Ильич Ленин.



В этой книге вы найдете миф о великане Антее, который был непобедим до тех пор, пока его не оторвали от матери и кормилицы его — Земли. Мы вспоминаем этого великана, когда говорим,, что коммунисты сильны и непобедимы потому, что держат неразрывную связь с народом, который их породил, вскормил и воспитал.



Всем детям нашей страны надо познакомиться с удиви-тельным и прекрасным миром древнегреческих мифов.



Когда-нибудь потом, может статься, вам удастся прочесть их в подлиннике, на величавом и звучном греческом языке. Сейчас же, пока это вам недоступно, прочитайте напечатанные в этой книжке два связанных между собой «мифических цикла», две древние повести, состоящие из многих отдельных рассказов, — миф о Золотом Руне и миф о Деяниях Геракла.



Бесконечно давно, две с половиной тысячи лет тому назад, греческие дети, сидя на теплом песке у городских ворот или на каменных плитах храмов, слушали, как нараспев, пощипывая в лад струны тихой кифары, слепые певцы-рапсоды начинали перед любопытными эти же самые удивительные повествования:



Слушаете, добрые люди, про то, что свершилось когда-то! Древним сказаньям внимая, последуйте верным примерам: Каждый, рождённый для жизни, быть может и смелым и трусом;



Зло от добра отличать научиться должны мы сызмала! Слушайте ж, добрые люди, рассказы неспешные старцев: Каждый, кто в мире родится, свой подвиг исполнить обязан.



В жизни и вы поплывете, как плыли в морях аргонавты,— Пусть же попутные ветры несут вас к намеченной цели!.

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