Cочинение «Мифы древней Греции и библейские сказания для детей в книге Косидовского»

Мифы древней Греции и библейские сказания во многих странах издаются для детей в пересказах. Необходимость отбора и пересказа древних литературных памятников вызвана тем, что тексты подлинников архаичны и сложны для восприятия, что в них существуют сцены жестокости, страшные фантастические образы, которые могут поразить воображение детей, еще не умеющих рационально отнестись к исторически обусловленным фантастическим картинам, созданным народами. Однако есть в творчестве древних и такие мотивы, которые озарены высокими нравственными идеалами. А. М. Горький указывал на некоторые из них. «Я утверждаю, что библейская сказка о единоборстве юноши Давида с Голиафом, легенда о Персее и все сказки на эту тему были сочинены для детей, рассказаны детям и воспитывали из детей Спартаков, Фра-Дольчино и других революционеров» ,— писал он в статье «О безответственных людях и о детской книге наших дней».



С сюжетами библейских сказаний советские школьники старшего возраста могут познакомиться по книге польского ученого и писателя Косидовского. Как уже говорилось, юный читатель знакомится с памятниками древней литературы не в подлиннике, а в пересказе. Автор этой книги не приводит самих текстов библейских легенд, а пересказывает их содержание в той последовательности, в которой они существуют в Библии. С таким же приемом мы встретимся и н пересказах греческих мифов. Поэтому древние литературные памятники в изданиях для детей мы не вправе рассматривать как оригинальные произведения; например, нельзя анализировать язык и стиль библейских сказаний, рассматривать их жанровое разнообразие. В пересказах не сохраняются жанровые особенности притчи, легенды или пророчества.



В данном случае можно анализировать лишь материал, композицию и язык данной книги.



Книга Косидовского имеет большое значение не только для раскрытия культурного наследия древних народов, но и для антирелигиозного воспитания молодежи. Эту вторую ее сторону подчеркивает А. Осипов в послесловии к советскому изданию. Он пишет: «Автор поставил перед собой большую и сложную задачу: лишить Библию ореола богоданости, подвергнув ее текст скрупулезному историческому анализу и доказав, таким образом, что Библия — это не более как конгломерат древнейших народных преданий и легенд, собранных и переработанных в религиозном духе древнееврейскими теологами. Автор показывает, что в библейских сказаниях можно найти все что угодно, вплоть до моментов исторической правды, только - не проявление сверхъестественной, божественной сущности». Для того чтобы подтвердить свою точку зрения, автор избирает своеобразную композицию книги: он делит ее на две части, каждая глава содержит сначала изложение содержания мифа, а затем приводятся результаты научных исследований, главным образом результаты археологических раскопок, и выводы, которые сделала на этом основании историческая наука. Таким образом, Косидовский развенчивает легенду о «святости» Библии.



В научных комментариях автор использует и исследования текстов лингвистами, что поможет установить, к какой этнической группе относится то или иное сказание, в каком тысячелетии или веке возникли отдельные легенды.



Такое расположение материала позволяет автору раскрыть своеобразие древнего литературного памятника, познакомить читателей с бытом, нравственными нормами, законами народов, населяющих древний Восток, что расширяет знания детей в области истории древних народов, помогает разобраться в отдельных особенностях древних литературных памятников. Так, например, большое значение имеют комментарии, в которых разбирается различный смысл слов в древнем памятнике и в современном их понимании. Эт0 воспитывает в читателе языковую культуру, чувство эпохи, которое, как правило, отсутствует у подростка; помогает детям проникнуться уважением к трудовым и мыслительным процессам древних народов. И еще одна немаловажная сторона воспитательного и образовательного значения данной книги: она расширяет умственный горизонт подростка, позволяет ему понимать искусство более поздних времен, которое связано с библейскими сюжетами.



Учитывая большое культурное значение книги Косидовского, в России ее выпустили вторым изданием.



Среди памятников первого тысячелетия до нашей эры значительное место в чтении детей занимают древнегреческие мифы. Многочисленные циклы сказаний о титанах, богах и героях, отражающие представления древних о мире, раскрывают перед нами трудовую жизнь народа с его подвигами, завоеваниями, мечтами о счастье, снравственным кодексом древних греков.



Письменные памятники, в которых использовались мотивы древнегреческих мифов, дошли до нас с VII века до нашей эры. Эта поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» (цикл мифов о Троянской войне), в более поздние века — в произведениях древнегреческих трагиков — Зсхила, Софокла, Еврипида.



В изданиях для детей представлено несколько групп мифов: о титанах, о богах, о героях. В книге Я. Голосовкера «Сказания о титанах» читатель знакомится со старшим поколением богов — Прометеем, Атлантом, Кроном. Автор, следуя древним источникам, главным образом Гесиоду, рассказывает о титанах — жестоких, примитивных, но и простодушных. Они не знают, что такое хитрость, и становятся жертвами олимпийских богов, которые после упорной борьбы одерживают верх, прибегая к хитрости и коварству, заключают титанов а Тартар и занимают их место.



Среди других древнегреческих мифов о титанах особое место занимает миф о Прометее — друге людей, подарившем человечеству огонь, знания и искусство ремесел, за что он подвергся страшному наказанию. Олимпийские боги повелели приковать его к скале, и каждый день орел прилетал клевать его печень. Известно, что К. Маркс назвал Прометея «самым благородным святым и мучеником в философском календаре» .



С мифами об олимпийских богах читатель-ребенок знакомится по многим источникам: по специально изданным поэмам Гомера, мифам, пересказанным В. Смирновой, Н. Куном, братьями Успенскими и другим изданиям. Поэмы Гомера в издании для детей наряду с подлинным памятником содержат пересказанные мифы троянского цикла, объясняющие читателю события, происшедшие до начала Троянской войны. Поэма «Илиада» дается с сокращениями, а «Одиссея» перестраивается композиционно — события раскрываются последовательно, с момента окончания Троянской войны и отплытия Одиссея на родину, а не спустя десять лет, как у Гомера.



Для детей младшего и среднего возраста издаются два цикла мифов: об Аргонавтах и о подвигах Геракла. Это мифы о героях — полубогах-полулюдях. В книге В. Смирновой «Герои Эллады» излагаются названные мифы. Автору удалось пересказать легенду об Аргонавтах со многими характерными особенностями, поэзии древних: так, например, передать восхищение искусством людей, которые способны сделать чудо-корабль (подробное описание строительства корабля «Арго»).

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