Cочинение «Мини сочинение на тему лето»

Лето - самая восхитительная пора года для отдыха. Именно летом можно хорошо отдохнуть. Гуляя по парку ранним утром, можно хорошо отдохнуть, забыть о проблемах, самое главное, это уметь расслабляться на природе.



Прогуливаясь по летнему парку, нужно наслаждаться великолепием природы. Обращая внимание на красивый окружающий нас мир, мы начинаем забывать о плохом. Самое важное - нужно замечать все, что нас окружает.



Из-за облаков показалось солнце. Яркие солнечные лучики пробиваются сквозь листья деревьев, наполняя парк изумрудным светом.



Особенно прекрасно в березовой роще. Тоненькие березки там словно светятся. Где слышится звонкое звучание криницы. Ах, какая холодная и чистая вода в этом ручье! Сделав пару глотков, ощущаешь прилив сил. Этот источник не замерзает даже зимой.



Окружающий мир великолепен! Крепко важно научиться жить с ним в гармонии. Только он поможет решить все сегодняшние проблемы. Так хочется упасть на мягкую травушку и смотреть, как пушистые облачка плывут по бескрайнему голубому небу. В это мгновение становится понятно, что наша жизнь великолепна. Нужно как можно чаще гулять наприроде, наслаждаться ее красотою и набираться сил.



Как прекрасно просто прогуливаться по лесу, ощущать ласковые солнечные лучи, вдыхать свежий воздух, слышать веселое пение птиц. Лето самая чудесная пора года.