Cочинение «Мир искусства»

Для меня мир искусства очарователен. Я люблю рисовать, люблю слушать музыку, читать захватывающие дух романы. Искусство — это в общем-то все, что нас окружает. В литературе прекрасное передается через слово, в скульптуре — через пластику образа, красоту линий, богатство орнамента, в живописи — через зрительное восприятие. Смотришь и удивляешься — простые пейзажи, обычные кадры, повседневные эпизоды, запечатленные на картине или на фотографии, превращаются в произведение искусства.



Иногда не хватает слов, чтобы передать восторг от весеннего распускания почек, от пения птиц, от оживания природы, а люди искусства находят такие слова, такие краски или звуки музыки, что это точно передает то, что хотел сказать сам. Поэтому нам так нравятся встречи с искусством. Люди создают театры, выставки, музеи уже многие столетия. И это не устаревает. Одни передают свое мироощущение, Создают шедевры, другие с не меньшим удовольствием созерцают.



Такое откровение пришло ко мне в прошлом году. Мы изучали «Пигмалион» Бернарда Шоу. Миф о Пигмалионе заинтриговал: скульптор не признавал любовь и брак, но созданная им самим скульптура женщины оказалась такой совершенной, что в прах рассыпались его убеждения. Красота изменила его. Сердце оттаяло — к нему пришла любовь.



Я благодарна всем людям искусства, которые творят прекрасное. Искусство не может умереть. Ведь наша планета Земля — это уже искусство Вечности, и каждый человек, живущий на ней — творец.