Cочинение «Мир поэзии 1970-90-х годов»

У большинства читателей и критиков укрепилось убеждение, что со смертью Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Александра Твардовского, с уходом из жизни таких литературных авторитетов, как Ярослав Смеляков, Леонид Мартынов, Михаил Светлов, Сергей Наровчатов, современная русская поэзия превратилась в сообщество поэтов без общепризнанных лидеров и стала напоминать "рельеф без вершин".

Говорят, что интерес к поэзии значительно уменьшился. Произошло это, скорее всего, потому, что изменилось общество, ослабел социальный тонус. Теперь уже не зовут на комсомольские стройки, освоение целины, завоевание космоса. Может быть, просто сменилось представление о задачах поэзии, о ее месте и роли в культуре, духовной жизни общества. А это, в свою очередь, не что иное, как отражение стремлений самого современного человека. Он больше склонен заглядывать внутрь себя, чтобы познать истину. Таким образом, маятник поэзии качнулся от чрезмерной публицистичности 50-60-х годов в сторону асоциальное™.

Но это не означает полной однородности современной поэзии. В ней сосуществуют разнонаправленные тенденции, прослеживаются разные "слои" и "уровни". Затишье застоя, сковывавшего "свободное течение стиха", взорвалось мощной лирической волной в защиту природы. А. Жигулин, выражая эмоциональное состояние многих современников, темпераментно восклицает:

Все на свете суета

Рядом с мудрой красотою

Придорожного куста.

Об угрозе жизни на земле предупреждает Н, Прялкин:

И великое пламя над миром прошло,

А верней — пронеслось!

И от прежних лесов только птичье крыло

Сохранить удалось.

Поэт В. Федоров обращается с призывом внять безмерным страданиям терпеливой и мудрой кормилицы и предлагает свою программу спасения природы и человека:

Чтобы себя и мир спасти,

Нам нужно, не теряя годы,

Забыть все культы

И ввести

Непогрешимый культ природы.

В продолжение этой темы звучат стихи Николая Рубцова и Анатолия Передреева. Здесь и тревога за судьбу родной земли, и тема отчего дома, приюта для души. Н. Рубцов так выражает свои сокровенные мысли:

Но моя родимая землица

Надо мной удерживает власть,

Память возвращается, как птица,

В то гнездо, в котором родилась.

Поэзия совершает огромной важности открытие: “Равнина. Родина. Земля. ” Анатолий Передреев в своих самых главных, самых “представительных” стихах говорит об окраине, околице, лебеде у дороги, о том бытии, которое ему близко и совпадает с его душевным состоянием:

Кричит петух

Рассветный и охрипший. . .

Чуть шевелит солому ветерок. . .

Кричит петух

И бьет крылом по крыше —

Роняет утро

Белое перо.

Передреев создал страшные стихи о сжигающей нас беде — всенародном пьянстве. Эти стихи стали пророчеством, в них говорит жесткая и_ темная тоска по человеческому образу жизни.

Люди пьют. . . Все устои рушатся —

Хлещут насмерть, не на живот.

Разлагаются все содружества,

Все сотрудничества и супружества, —

Собутыльничество живет.

Анатолию Передрееву всегда было свойственно глубокое уважение к дому: к каждому в отдельности и к Дому вообще как воплощению мира и “лада”. Это было сознательное обережение себя от грозящего со всех сторон, а также изнутри неблагообразия и хаоса. Вот строки из его стихотворения “Отчий дом”.

В этом доме

Думают,

Гадают

Обо мне

Мой отец и мать. . .

В этом доме

Ждет меня годами

Прибранная, чистая кровать.

В черных рамках —

Братьев старших лица

На беленых

Глиняных стенах. . .

Не скрипят,

Не гнутся половицы,

Навсегда

Забыв об их шагах. . .

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