Cочинение «Мир поэзии 1970-90-х годов»
У большинства читателей и критиков укрепилось убеждение, что со смертью Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Александра Твардовского, с уходом из жизни таких литературных авторитетов, как Ярослав Смеляков, Леонид Мартынов, Михаил Светлов, Сергей Наровчатов, современная русская поэзия превратилась в сообщество поэтов без общепризнанных лидеров и стала напоминать "рельеф без вершин".
Говорят, что интерес к поэзии значительно уменьшился. Произошло это, скорее всего, потому, что изменилось общество, ослабел социальный тонус. Теперь уже не зовут на комсомольские стройки, освоение целины, завоевание космоса. Может быть, просто сменилось представление о задачах поэзии, о ее месте и роли в культуре, духовной жизни общества. А это, в свою очередь, не что иное, как отражение стремлений самого современного человека. Он больше склонен заглядывать внутрь себя, чтобы познать истину. Таким образом, маятник поэзии качнулся от чрезмерной публицистичности 50-60-х годов в сторону асоциальное™.
Но это не означает полной однородности современной поэзии. В ней сосуществуют разнонаправленные тенденции, прослеживаются разные "слои" и "уровни". Затишье застоя, сковывавшего "свободное течение стиха", взорвалось мощной лирической волной в защиту природы. А. Жигулин, выражая эмоциональное состояние многих современников, темпераментно восклицает:
Все на свете суета
Рядом с мудрой красотою
Придорожного куста.
Об угрозе жизни на земле предупреждает Н, Прялкин:
И великое пламя над миром прошло,
А верней — пронеслось!
И от прежних лесов только птичье крыло
Сохранить удалось.
Поэт В. Федоров обращается с призывом внять безмерным страданиям терпеливой и мудрой кормилицы и предлагает свою программу спасения природы и человека:
Чтобы себя и мир спасти,
Нам нужно, не теряя годы,
Забыть все культы
И ввести
Непогрешимый культ природы.
В продолжение этой темы звучат стихи Николая Рубцова и Анатолия Передреева. Здесь и тревога за судьбу родной земли, и тема отчего дома, приюта для души. Н. Рубцов так выражает свои сокровенные мысли:
Но моя родимая землица
Надо мной удерживает власть,
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась.
Поэзия совершает огромной важности открытие: “Равнина. Родина. Земля. ” Анатолий Передреев в своих самых главных, самых “представительных” стихах говорит об окраине, околице, лебеде у дороги, о том бытии, которое ему близко и совпадает с его душевным состоянием:
Кричит петух
Рассветный и охрипший. . .
Чуть шевелит солому ветерок. . .
Кричит петух
И бьет крылом по крыше —
Роняет утро
Белое перо.
Передреев создал страшные стихи о сжигающей нас беде — всенародном пьянстве. Эти стихи стали пророчеством, в них говорит жесткая и_ темная тоска по человеческому образу жизни.
Люди пьют. . . Все устои рушатся —
Хлещут насмерть, не на живот.
Разлагаются все содружества,
Все сотрудничества и супружества, —
Собутыльничество живет.
Анатолию Передрееву всегда было свойственно глубокое уважение к дому: к каждому в отдельности и к Дому вообще как воплощению мира и “лада”. Это было сознательное обережение себя от грозящего со всех сторон, а также изнутри неблагообразия и хаоса. Вот строки из его стихотворения “Отчий дом”.
В этом доме
Думают,
Гадают
Обо мне
Мой отец и мать. . .
В этом доме
Ждет меня годами
Прибранная, чистая кровать.
В черных рамках —
Братьев старших лица
На беленых
Глиняных стенах. . .
Не скрипят,
Не гнутся половицы,
Навсегда
Забыв об их шагах. . .
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