Cочинение «Мир, в котором мир не возможен»

Наверное, у каждого человека есть свой город, только нет двух

похожих городов, как и нет похожих людей. Для кого-то город – это

внутренний мир, для других любимые улицы, дороги. У многих

замкнутых в себе людей город ограничен, огорожден колючей

проволокой отчуждения и непонимания, нежелания найти общий язык.

Что касается меня: мой город ничем не ограничен, ненавижу границы,

не признаю расстояний, ведь для чувств нет преград, либо они есть,

либо нет. Самое худшее – это стены, возводимые людьми между собой;

нет стен, города объединяются, люди становятся ближе, дружба

крепче. Город для каждого человека святое – ведь в нем он хранит

свои надежды, чувства, желания. И если он приглашает другого в свой

город, значит ему доверяет, любит, открывает ему свою душу. Мой

город в этом аспекте ничем не отличается от других. Мой внутренний

мир отличает постоянная борьба между добром и злом, любовью и

ненавистью. Я рад, что во мне нет ни капли равнодушия, которое я

считаю тяжким грехом. Эта борьба не дает мне покоя, во мне все

горит, от этой борьбы я не понимаю себя. Я не знаю, как, за что и

почему я уважаю одних и не понимаю других. Если бы мой город стал

реальностью, он был бы похож на Грозный, во мне все разрушено,

постоянно восстанавливается, рушится и строится. Не знаю, долго ли

это будет продолжаться, кончится ли? В моем городе живут как очень

красивые, так и уродливые люди, которые олицетворяют то, что я

чувствую, о чем думаю. Они презирают друг друга и никогда не

успокоятся, т. к. не идут на уступки и компромиссы. Не понимаю тех,

у кого преобладают одни или другие, такие люди безразличны к одному

и слишком сильно заботятся о другом – у каждого жителя моего города

есть свое, за что они отвечают и болеют. Зависть, ложь, ненависть,

гнев борются с любовью, уважением, доброжелательностью. При

возможности они бы убили друг друга, и я бы остался пуст. Они все

для меня важны. Вряд ли кто-нибудь из них победит. Это еще один

пример бессмысленной войны, со своими жертвами, убитыми и

раненными. Каждая гибель приносит мне душевную боль, вряд ли я с

этим когда-нибудь расстанусь или смирюсь, да и хочу ли я этого. . .

Много людей, еще больше городов, которые составляют мир. Мир, в

котором мир невозможен.