Cочинение «Мир, в котором мир не возможен»
Наверное, у каждого человека есть свой город, только нет двух
похожих городов, как и нет похожих людей. Для кого-то город – это
внутренний мир, для других любимые улицы, дороги. У многих
замкнутых в себе людей город ограничен, огорожден колючей
проволокой отчуждения и непонимания, нежелания найти общий язык.
Что касается меня: мой город ничем не ограничен, ненавижу границы,
не признаю расстояний, ведь для чувств нет преград, либо они есть,
либо нет. Самое худшее – это стены, возводимые людьми между собой;
нет стен, города объединяются, люди становятся ближе, дружба
крепче. Город для каждого человека святое – ведь в нем он хранит
свои надежды, чувства, желания. И если он приглашает другого в свой
город, значит ему доверяет, любит, открывает ему свою душу. Мой
город в этом аспекте ничем не отличается от других. Мой внутренний
мир отличает постоянная борьба между добром и злом, любовью и
ненавистью. Я рад, что во мне нет ни капли равнодушия, которое я
считаю тяжким грехом. Эта борьба не дает мне покоя, во мне все
горит, от этой борьбы я не понимаю себя. Я не знаю, как, за что и
почему я уважаю одних и не понимаю других. Если бы мой город стал
реальностью, он был бы похож на Грозный, во мне все разрушено,
постоянно восстанавливается, рушится и строится. Не знаю, долго ли
это будет продолжаться, кончится ли? В моем городе живут как очень
красивые, так и уродливые люди, которые олицетворяют то, что я
чувствую, о чем думаю. Они презирают друг друга и никогда не
успокоятся, т. к. не идут на уступки и компромиссы. Не понимаю тех,
у кого преобладают одни или другие, такие люди безразличны к одному
и слишком сильно заботятся о другом – у каждого жителя моего города
есть свое, за что они отвечают и болеют. Зависть, ложь, ненависть,
гнев борются с любовью, уважением, доброжелательностью. При
возможности они бы убили друг друга, и я бы остался пуст. Они все
для меня важны. Вряд ли кто-нибудь из них победит. Это еще один
пример бессмысленной войны, со своими жертвами, убитыми и
раненными. Каждая гибель приносит мне душевную боль, вряд ли я с
этим когда-нибудь расстанусь или смирюсь, да и хочу ли я этого. . .
Много людей, еще больше городов, которые составляют мир. Мир, в
котором мир невозможен.