Cочинение «Мировая религия Буддизм»

Когда Будда 2500 лет назад проявил просветление и этим показал, что возможно освободиться от неведения, он дал своим последователям в руки ключ к высшему и надёжному счастью. Это счастье содержит в себе освобождение от всех страданий обусловленного существования, совершенное знание природы всех явлений, а также неограниченную возможность помогать другим на пути к освобождению и просветлению. Будда три раза поворачивал Колесо Дхармы, что означает, что он дал три больших цикла учений, которые соответствовали различным способностям учеников и показывали им путь к счастью. С тех пор в распоряжении его последователей есть методы, позволяющие достигать такого же состояния совершенного просветления как Будда.



На протяжении жизни, в различных жизненных ситуациях через слова, символы или просто своим собственным примером, Будда давал своим ученикам руководство по следующим шагам на пути к освобождению и просветлению. Так как его учениками были люди различных способностей и менталитета, от совсем простых до королей, от новичков до архатов и высоких бодхисаттв, а так же практикующие, уже находящиеся на высоких ступенях, возник непрерывный путь, который однозначно приводил к цели использующего методы. Всего говорят о 84000 различных учений, которые действуют как противоядия против соответствующего числа всевозможных завес и помех. Учение Будды можно сравнить с гигантской аптекой, где есть лекарства против каждой болезни.



Со времён Будды у его последователей есть те части всей полноты учений, которые соответствуют их возможностям, что позволяет совершать дальнейшие шаги в развитии. Поэтому на протяжении 2500-летней истории Буддизма возникли различные традиции. Эти традиции распространились из Индии по всем азиатским странам и культурам и оттуда уже по другим частям света. Центры различных буддийских традиций есть по всему миру.



Общее количество буддистов по большинству сведений равняется где-то 400 миллионам. Сюда подходят ещё те многие, которые по различным причинам не могут официально назвать себя буддистами. Так, лишь в коммунистическом Китае около 150 миллионов буддистов, которые по существующим обстоятельствам едва ли могут открыто практиковать.



Это количество постоянно растёт. Прежде всего на Западе в последние годы повышается интерес к Буддизму. Но, несмотря на то, что поток информации через средства массовой информации чрезвычайно увеличился, весьма затруднительно получить представление обо всём Буддизме, который за более чем 2500 лет существования развил крайнюю многогранность. Наиболее простая модель получения представления обо всех традициях – ориентироваться на три поворота Колеса Дхармы. Так можно узнать, как стало возможно, что из нескольких практических советов, которые Будда дал своим прямым ученикам, появилась мировая религия Буддизм.



Три поворота Колеса Дхармы



Содержание трёх поворотов Колеса Дхармы в вкратце следующее: в первом повороте Будда объяснял Четыре Благородные Истины, которые, с одной стороны, ясно показывают нашу ситуацию в круговороте существования и причины этого, и, с другой стороны, объясняют также и освобождение от страданий и трудностей и причины для этого. Во втором повороте колеса Дхармы он показал далее, что природа всех вещей пуста от действительного, независимого существования. Здесь он учил высочайшей истине – Праджняпарамите. И в третьем повороте, Будда дал учения о присущей всем существам Будда-природе, которая уже наделена всеми совершенными качествами просветления.



Если мы посмотрим на эти три поворота Колеса Дхармы с точки зрения различных традиций Буддизма, то первый поворот будет основой для традиции Тхеравады, которая, в разрезе Великой Колесницы, Махаяны, описывается как Малая Колесница, или Хинаяна. Эта традиция практикуется главным образом в южных странах Буддизма, как, например, Шри Ланка, Бирма, Таиланд, Лаос и Камбоджа. Здесь ударение делается на позитивном внешнем поведении и освобождении от страданий обусловленного существования через осознание отсутствия себя в личности.



Второй и третий поворот Колеса Дхармы составляют основу Великой Колесницы – Махаяны. Она практиковалась в основном в северных странах Буддизма: Гималайских – Тибете, Лхадаке, Непале, Сиккиме, Бутане, а также в Монголии, Китае, Японии, Вьетнаме, Тайване, Корее и т. д. Название Махаяна относится к великому настрою этой Колесницы, желанию достичь состояния Будды для того, чтобы освободить всех существ от страдания. В рамках Махаяны существует дальнейшее разделение на Колесницу Сутры и Колесницу Тантры. Упрощённо можно сказать, что второй поворот Колеса Дхармы в основном образует Колесницу Сутры, которая также является основной практикой большинства стран Махаяны. Колесницу Сутры называют также Колесницей Причины, так как здесь создаются причины для просветления. Осознание пустотности или отсутствия самости всех явлений осуществляется посредством тщательного исследования вещей и через практику соответствующей медитации.



Третий же поворот Колеса Дхармы является наиважнейшей основой для Колесницы Тантры, которая в своей полной форме практикуется сегодня лишь в Тибетском Буддизме. В некоторых других традициях, как например, в большинстве подшкол Чань-Буддизма в Китае и Дзен-Буддизма в Японии, передаются отдельные аспекты Колесницы Тантры. Другие названия буддийской Тантры, например, такие: Тайная Мантраяна и Ваджраяна или Алмазный Путь. Её называют также Колесницей Плода, так как в ней ученик отождествляется непосредственно с плодом – совершенным состоянием Будды. В Тантрах Будда учил, что наивысшие качества просветления уже сейчас есть в уме, и нужно только удалить поверхностные завесы, которые удерживают нас от переживания Будда-природы собственного ума.



Исторический ракурс



Из исторического развития Буддизма можно узнать, как из практики содержимого этих циклов учений появились известные нам сегодня традиции. Хотя сам Будда давал только устные учения, однако, его ранние ученики записали эти учения и передавали их дальше в первоначальной форме. Великие буддийские мастера составили позже дальнейшие труды, в которых разъясняли учения Будды. Ударение делалось на подлинную и точную передачу учения. Уже в Индии через столетия возникли различные линии передач, которые могли организовать три цикла учений.



Непосредственно после времени Будды все уровни учений не могли открыто практиковаться. Некоторые стали очень тайными или передавались очень малым количеством людей. В первые 400-500 лет после Будды, который, согласно большинству источников, жил с 563 по 479 до н. э. , открыто практиковалась только Малая Колесница.

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