Cочинение «Моё любимое место в Санкт-Петербурге»

В жизни у каждого человека есть любимые места, куда он периодически возвращается независимо от своей занятости и возможности. У меня тоже есть такие места. С каждым из этих мест связано что-то очень важное в моей жизни, вычеркнуть чего я никогда не решусь. В моём родном Санкт-Петербурге у меня есть любимое место – Летний сад.



Санкт-Петербург хорош всегда, в любую погоду и во всякое время года. Но каждый его уголок, каждый памятник имеет свою излюбленную пору, когда он до конца раскрывается перед нами. Для Летнего сада такая счастливая пора – золотые дни осени. Расцвечённый её парадными красками, он торжественно задумчив и величав.



Я люблю гулять по Петербургу, а Летний сад, на мой взгляд, – это один из самых лучших и красивейших мест в нашем городе. Такое впечатление у меня возникло при первом его посещении. Самым красивым Летний сад бывает осенью. Листья деревьев перекликаются с золочёными орнаментами ограды, жарко горят в прозрачном воздухе раскидистые кроны деревьев. Бледно-жёлтые, янтарные, пурпурные листья ложатся на обнажённые мраморные плечи статуй, на гранитные постаменты, подхваченные ветром, пляшут на аллеях, приятно шуршат под ногами.



Также в Летнем саду мне очень нравится Летний домик Петра I. Пётр I очень любил свой Летний дворец. В этом уютном удобном доме, не предназначенном для официальных торжеств и приёмов, царь жил обычно с апреля до октября-ноября. Большинство аллей Летнего сада – это наша история. Стоящая на главной аллее статуя бога времени Сатурна словно напоминает входящим в сад о промелькнувших столетиях. Прямые, как по линейке вычерченные аллеи, ограждены плотными зелёными стенами. В квадратах и прямоугольниках между аллеями расположены ровные ряды странных деревьев: вместо развесистых пушистых крон стволы деревьев венчают шары, кубы, пирамиды. Со стороны это выглядит очень впечатляюще и красиво.



Иду среди аллей тенистых,



И листья падают, кружась.



В твоих объятиях лучистых



Сильнее обжигает страсть.



Я так люблю твои причалы,



Соборы, парки и сады,



В твоих глазах любовь встречаю.



Мой славный город! Это – ты!



Мне, кажется, что Летний сад – один из самых прекрасных мест в мире. И я буду надеяться, что со временем он не потеряет своей красоты и изящности. Я хочу, чтобы он всегда оставался таким же красивым и этим привлекал к себе людей со всех стран мира. Каждый раз Летний сад оставляет в моей памяти приятные воспоминая. И я думаю, что в будущем он оставит мировой след в истории человечества.