Cочинение «Моё любимое время года»

Каждое время года для меня окрашено в свой цвет:зима-в серебристо-синий,весна-в грязно-розовый цвет,лето-в жёлто-оранжевый,но только осень представляет собой целую гамму цветов-от бежевого до коричневого. Осень окрашивается для

меня в самые тёплые и уютные цвета. Но многие не любят это время года,говоря,что слишком много грязи,слякоти,холода. . . Но разве не приятно идти по парку,укутавшись в тёплый и мягкий шерстянной свитер,по жёлто-коричневой листве,всё ещё падающей с

деревьев,смотреть вдаль на холодное небо,с улетающими косяками птиц,и,окунувшись в свои мысли,вспомнить,как весело и хорошо прошло лето?

Я очень люблю осень за всю теплоту,уют и красоту,которую она дарит нам каждый год.

А как приятно идти по лесу,когда золотой осенью деревья как будто готовятся к празднику. И королева-сама осень-наряжает их в дорогие наряды. Она,как хозяйка,украшает лес,стелит разноцветные ковры. Ну вот,кажется всё готовок балу

листьев.

Наступает поздняя осень. В завершении золотой осени верный слуга-ветер объявляет весёлый праздник. Начинается вальс листьев. Ветер срывает золотые монетки с деревьев и кружит их в небе. Шурша осенними коврами,ветер дарит всем музыку. . .

Осень напоминает маскарад,когда все одеты в красивые необычные одежды. Все веселятся,хотя понимают,что маскарад не

может длиться вечно. Веселье переходит в грусть,но грусть эта светлая. Праздник кончается,шум в лесу смолкает,последние листья задумчиво летят к земле. Они напоминают задержавшихся гостей. Но вот и последний гость покинул зал. В лесу всё уснуло до весны,как будто всё затихло до следующего маскарада.

Так я представляю себе осенний лес. У него торжественное и волшебное настроение. А сама осень напоминает мне сказочную красавицу. Её можно описывать очень долго. Но всё хорошее всегда кончается. Падает последний лист,и мы прощаемся с осенью. . .