Cочинение «Mocкoвcкиe пaмятники пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe»

Москва! Ты в солдатской шинели

Прошла, не склонив головы.

И сколько бы песен не пели,

Их мало для нашей Москвы. М. Светлов



Вступление

Огневые сороковые годы. Много о них написано и еще будет написано, ибо тема ратного подвига неисчерпаема. Никогда не сотрутся в памяти народа суровые годы Великой Отечественной Войны. Яркую страницу в историю войны вписали трудящиеся города-героя Москвы. К Москве были прикованы взоры миллионов советских людей и всего свободолюбивого человечества. Москва была для них олицетворением воли к победе, олицетворением героизма, стойкости и мужества. В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, и названиях улиц и площадей Москва увековечила память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. Посетить эти места - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в борьбе с врагом.

Германский фашизм, растоптавший государственную и национальную независимость большинства народов Западной Европы, 22 июня 1941 года напал на наше государство. В одной быстротечной кампании гитлеровское командование рассчитывало уничтожить наши Вооруженные Силы и через полтора месяца выйти на линию Архангельск-Волга-Астрахань. Захват Москвы и Центрального промышленного района был главной политической и стратегической целью этого плана. Осенью 41 года здесь решалось будущее всего человечества.

С каждым днем Москва приобретала новые черты прифронтового города. Она становилась все строже и суровее. Погрузились в темноту ее улицы и проспекты. В результате камуфляжа Московский Кремль стал неузнаваем. Плотными чехлами был закрыт свет кремлевских звезд. На белокаменных стенах Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов появились черные, зеленые, косые и ломаные полосы. Всегда шумные московские улицы стали узлами фронтовых дорог. Ночью и днем на дорогах стоял грохот танков, гул тягачей. В ряду защитников Москвы почетное место занимают воины кремлевского гарнизона, оборонявшего важнейшие объекты столицы и ее древнейшие памятники. В честь павших героев на здании Арсенала в Кремле установлена доска, на которой начертаны волнующие слова: “Вечная слава солдатам, сержантам и офицерам гарнизона Московского Кремля, погибшим при защите Москвы и Московского Кремля от налетов фашистской авиации в года Великой Отечественной Воины ”.

Мемориал “Могила Неизвестного солдата”

В декабре 1966г. , когда отмечалось 25-летие разгрома фашистских войск под Москвой, у древней Кремлевской стены, в Александровском саду, были погребены останки Неизвестного солдата, павшего смертью храбрых при защите советской столицы. До того прах героя покоился на 40-м километре от Москвы по Ленинградскому шоссе - на рубеже, где осенью 1941г шли ожесточенные бои. Приняв в свою священную землю останки героя, Москва тем самым увековечила память всех, кто отдал жизнь за свободу Отечества.

Памятник представляет собой монументальный архитектурный ансамбль (авторы - архитекторы Д. Бурдин, В. Климов, и Ю. Рабаев). Над местом захоронения Неизвестного солдата, в центре расположена большая площадка. Над ней возвышается надгробная плита с пятью ступеньками из красного гранита. На плите начертаны волнующие слова : ”Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен“. В основание площадки вмонтирован бронзовый светильник в виде пятиконечной звезды. В ее центре горит огонь Вечной славы.

Слева от могилы - гранитный пилон1, на нем надпись: “1941 павшим за Родину 1945”. Справа - ряд мемориальных блоков. Под их плитами установлены капсулы со священной землей городов-героев. Здесь земля с Пискаревского кладбища, где похоронены защитники Ленинграда, отстоявшие город во время блокады; с братских могил Киева и Мамаева кургана, на котором шли бои великой битвы на Волге. Здесь земля с Малахова кургана, с “Пояса Славы” Одессы и земля, взятая у ворот Брестской крепости. Другие три мемориальные блока увековечили память Минска, Керчи, и Новороссийска. Десятый мемориальный блок посвящен городу-герою Туле. Весь этот мемориальный ряд сложен из темно-красного порфира2. Надгробие солдата навечно укрыло боевое красное знамя, отлитое из нестареющей меди. Из этого же металла выполнены солдатская каска и лавровая ветвь - символ народной почести герою. У Вечного огня, пылающего в самом центре Москвы, блистают слова : Ленинград, Киев, Минск, Волгоград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Тула, Брестская крепость. За каждым из этих названий - безграничная преданность Родине, беспредельные стойкость и героизм.

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