Cочинение «Модернизм – неантропоцентрическое искусство»

Человек мал, беспомощен, участь его трагична. Формулой разрушения личности становится высказывание немецкого философа и физика Э. Маха: «Я не подлежит спасению». Ключевые характеристики мира, бытия человека – хаос, абсурд. Человек не способен ни изменить, ни даже осознать мир. Общество – враждебная сила. Непознаваемость мира – гносеологическая основа модернизма. Человек, существо рациональное, направлен на познание, он из хаоса творит космос. Если лишить его этой возможности, то это грозит гибелью.



Преемственно модернизм связан с романтизмом и символизмом. Подобно романтическому герою герой модернистский отчуждён от мира, ощущает разлад. Но романтик – титан, гений, он может один противостоять миру, а герой модернистов отчуждён потому что он мал и слаб. Модернизм не следует теории мемесиса (подражание). Модернистский образ предельно условен, тяготеет к созданию формы, метафоры. Хосе Ортего-и-Гассет «Дегуманизация искусства» 1925 год. Размышляет о идеях и принципах новой культуры. «Тенденция к дегуманизации – родовая черта новой культуры. Модернистский художник идёт против реальности, стремится разбить её человеческий аспект. Художник заточает нас в новый непонятный мир. Создать нечто, что не копирует натуру, но содержит смысл – дар более высокий». Культура становится дальше от человека. Был за разделение культуры на высокую и низкую. Модернизм – высокая, элитарная культура. В модернистской культуре (условно) выделяют два внутренних:



1) авангардизм. Нацелен на тотальное отрицание, литература упраздняется как институт. Характерна концепция чёрного юмора. 2) высокий модернизм. Ориентирован на диалог с традицией, не несёт тотального отрицания. Утверждаются сакральные, миросозидательные возможности искусства. Многие модернистские школы начинаются как авангардистские учения. Наиболее значимые концептуальные варианты модернизма: 2) кубизм



3) футуризм



4) имажизм



5) экспрессионизм



6) дадаизм и т. д.



Каждое направление свойственно определённой языковой культуре и выражается в определённом виде искусства. Экспрессионизм Философы: В. Ворингер, Фрейд, Г. Зимеель, Ф. Ницше. Важнейший программный документ литературного экспрессионизма – статья Каземира Эдшмида «Экспрессионизм в поэзии» (1918).



Немецкий вариант экспрессионизма тяготеет к традиции Гофмана, Гоголя. Контекст экспрессионизма важен для понимания творчества Кафки Живопись: Кандинский, Кокошка. Музыка: Шонберг. Драма: Карл Краусс. Проза экспрессионизма занимает более скромное место в отличие от поэзии и драмы. Поэзия. Л. Рубинер – сборник «Товарищи человечества. Поэзия мировой революции» (1919). К. Пинтус (составитель) – антология «Сумерки человечества. Симфония новейшей поэзии» (1919).

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