Cочинение «Модернизм в литературе Скандинавии»

Глубокие корни в искусстве Скандинавии пустил модернизм. В некоторых случаях его теоретики и литераторы пытались даже примирить Фрейда и Маркса, в большинстве же своем модернисты объявляли себя противниками социализма, ограничиваясь нередко «левой» фразеологией, представали в различного рода группах и школах («примитивизм», «витализм», «психологизм», «культ техники» и др. ). Именно в среде модернистов получили широкое распространение религиозно-этические учения, в частности С. Кьеркегора, проповедь эротики, политической реакции. В католицизме искали якорь спасения даже некоторые художники-реалисты, вскоре, однако, осознававшие ложность подобного рода пути.



Скандинавские страны не участвовали ни в первой, ни во второй мировых войнах. Но на долю народов этих стран выпало немало испытаний: от безработицы 20—30-х годов до оккупации Норвегии и Дании немецко-фашистскими войсками. В условиях второй мировой войны пробудилось к жизни патриотическое Движение Сопротивления. Передовая литература этих стран откликалась на важнейшие проблемы современности, вступала в борьбу за мир и социальный прогресс. Многие писатели участвовали в подпольной печати, подвергались преследованиям, вели антифашистскую деятельность в эмиграции, а некоторые сражались с оружием в руках.



Литература Скандинавских стран, при всем ее своеобразии, отнюдь не представляла явления исключительного. Процесс ее развития в годы между войнами в общем был подчинен тем же закономерностям, что и в остальных странах Западной Европы.

Модернизм оказывал известное влияние и на левые круги писательской молодежи. Радикально настроенные литераторы, начинавшие деятельность под влиянием идей «Кларте», не были, конечно, однородны в своем составе и устремлениях. Одни, напуганные кризисом культуры, увлекались крайностями экспрессионизма, проникались трагическим сознанием ничтожества человеческого «я», другие, наоборот, вели систематическую борьбу с буржуазной идеологией, шли, хотя и разными путями, к реалистическому искусству.





Особое место в датской литературе занял лютеранский проповедник Кай Мунк (1898—1944). Он эволюционировал от крайне реакционных (нацистских и мистических) воззрений к антифашизму, а в творчестве — к рационалистическому взгляду на изображаемые явления жизни, довольно критическому отношению к буржуазной морали, которое часто выражалось при помощи мифа и притчи.



Драма «Идеалист» (1924)—одно из наиболее характерных произведений Мунка. Идея «сильной личности», почерпнутая первоначально из концепции Георга Брандеса, автора нашумевших «этюдов о героях», носит у Мунка философско-политический характер.

Однако в 30-е годы в мировоззрении и творчестве Мунка происходит серьезный перелом. Писатель хотя и продолжает восхищаться «сильными личностями», но оценивает события предвоенных лет как проявление бессмысленности и жестокости. Уже в драмах «Избранные» (1933), «Гамлет» (1934), «Победа» (1936), как и во многих стихах, Мунк иронизирует по поводу «необузданной, первобытной силы». В пьесе «Он сидит у плавильного тигля» (1938) автор намеренно отказывается от легендарного или исторического покрова. Его герой — современный немецкий ученый, который, будучи первоначально далеким от политики, слепо верит нацистам, а затем, столкнувшись с жестокими проявлениями антисемитизма, открыто бросает вызов самому фюреру.



На позднем этапе творческого пути, в условиях оккупации Мунк уже . прямо выступал против фашизма. В проповедях, публицистических статьях и стихах, многие из которых издавались нелегально, он обращался к соотечественникам с призывом к борьбе. В последних драмах, написанных преимущественно на исторические сюжеты, писатель напоминает о героических традициях народов в борьбе с диктаторами. В исторической пьесе «Нильс Эббесен» (1942), запрещенной нацистами, герой-патриот Нильс в отличие от спесивых аристократов и служителей церкви, сотрудничавших С врагами, приходит к выводу о необходимости серьезно задуматься над судьбой страны и народа. Миролюбивый по своей натуре, он решает вступить в борьбу с насилием. Немецкие оккупанты расправились со строптивым пастором и литератором: в 1944 году он был убит.