Cочинение «Модернизм в мировой литературе»

Модернизм – эстетическая концепция, которая складывалась в начале ХХв. , как в следствии пересмотра философских основ и творческих принципов культуры XIXв, которые продолжались на продолжении нескольких десятилетий.



Модернизм сформировался в условиях приближения социально-исторического кризиса, апогеем которого стала Первая мировая война. В этих условиях все боле ясно проявляется неспособность объяснить мир с позитивистской точки зрения. Новые концепции в естественных науках и в гуманитарных сферах приводят к сущ изменениям общей картины мира, которое непосредственно отражалось в и в искусстве модернизма.



Еще одним ярким явлением в лит-ре конца XIX – начала ХХ ст стал импрессионизм. Термин «импрессионизм» походит от фр – впечатление. Импрессионисты творчески восприняли бодлеровский тезис о способности художника своеобразно увидеть мир. Передача художественными способами чисто субъестивного впечатления – главный признак импрессионизма.



Это субъективное впечатление передается в игре ассоциаций, что вызывает предмет изображения, сложных субъективных метафор, лиризме рассказа, цветных и звуковых образах. Яркий пример импрессионистской прозы _ творчество Ги де Мопассана, М. Коцюбинского, «Пан» К. Гамсуна. черты импрессионизма присущи поэзии Р. М. Рильке, М. Цветаевой.



В начале ХХст возникают явления, которые отобразили стремление модернизма к взаимодействию с другими направлениями в искусстве, к творческому использованию достижений культуры прошлого. Наиболее ярко это проявилось в неоромантизме, определяющей чертой которого является возможность преодолеть разрыв между идеалом и действительностью благодаря могущественной силе личности, способной превратить желанное в действительное. Эти черты присущи творчеству К. Гамсуна.



Ярким проявлением модернизма стал «серебряные век» русской поэзии, который подарил поэзию акмеистов. Теоретиком акмеизма был талантливый поэт Н. Гумилев. Термин «акмеизм» походит от латин слова akme – самая высокая ступень чего-либо, цветущая сила. Н. Гумилев, А. Ахматова, И. Мандельштам стремились вернуть слову его природную ясность, человеческие чувства их волновали как проявление духовной жизни человека, а не символическое отображение Мировой души. Акмеисты опирались на достижения мировой культуры, которая приближала их к неоромантикам.



Ярким явлением русской поэзии стал имажинизм, своеобразное проявление на русской почве модернистского течения английской поэзии имажизма. Имажисты, а за ними и имажинисты, решающим в своей поэзии считали образ. Ранее творчество Т. С. Эллиота дает представление о творческих поисках имажинистов. С русским имажинизмом связано творчество С. Есенина, со временем он признал, что это была добрая школа поэтического мастерства.



В модернизме были и течения, которые стремились в корне обновить художественную системк, отказываясь от культурной традиции. Эти течения получили название «авангардизм» (от фр avantgarte – передовой загон). Наидолее распространенные течения авангардизма – футуризм и сюрреализм.



Футуризм (от лат futurum – будущее) возник в Италии. В 1909г. Ф. Маринетти опубликовал «Манифест футуризма», в котором огласил разрыв с традиционной культурой, которая не может удовлетворить современного человека. Футуристы воспевали город как высшее проявление достижений человеческой цивилизации. Они открыла трагедию современной урбанизации – трагедии неподчинения человеческой личности. Они стремились воссоздать мировосприятие «безличностного» человека.



Сюрреализм походит от фр surrealisme – надреализм. Сюрреалисты опирались на подсознание человека, один из способов сюрреалистического искусства – использование «автоматического письма»: подсознание подсказывает запись первого, что пришло в голову, на чем сосредоточилось внимание (описание случайных предметов и вызванных ними ассоциаций).



Кафку считали пророком 20 века, основателем темы абсурда в литературе 20 века и религиозным мыслителем, сочинения которого следует рассматривать «в категориях святости, но не литературы».

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