Cочинение «Мое лето в деревне»

Летом я отдыхыла в деревне у дедушки. Рыбацкая деревня Выселки находится в Архангельской области,поэтому летом там нежарко и московсой жары я нисколько не почувствовала.

С первого своего дня пребывания в Выселках и до последнего я занималась обычными делами: бегала с ребятами на берег моря(деревня расположилась у самого Белого моря),там мы гуляли и играли,бегали в лес по ягоды,помогали взрослым распутывать сети и перебирать улов рыбы. Ещё я ходила со своей подружкой Таней в заброшенную церковь на берегу.

Церковь,хотя и заброшенная,очень красива: белые каменные стены,узкие окна-бойницы,стены внутри расписаны великолепными картинами на библейские сюжеты. Правда,росписи пообтёрлись и осыпались,но большую часть изображений я разглядела достаточно хорошо.

Кроме походов по окрестностям,я также помогала бабушке с дедушкой по хозяйству: кормила домашних животных(у дедушки их очень много,тут и куры,и свиньи,и даже перепёлки),мыла полы в доме,помогала чинить крышу. Поздними вечерами мы смотрели по телевизору разные передачи,хотя удивляло малое количество каналов-всегоо пять. Это было непривычно для меня,я привыкла щёлкать по двенадцати каналам.

За лето мне так полюбилась жизнь в деревне,что в конце августа,когда папа приехал за мной,я с тоской покидала милые Выселки.