Cочинение «Мое открытие поэтов «Серебряного века»»

Поэзия начала XX века изумляет и удивляет своим многоцветьем, многоголосьем. «Будем как солнце!» — восклицает в 1902 году К. Бальмонт, один из лидеров русского символизма. Романтик и максималист, натура в высшей степени впечатлительная, артистичная и в то же время ранимая, он предъявляет непомерные требования к бытию людей. В центр мира он ставит Солнце — источник света и совести, источник жизни. Стихи его музыкальны, в них журчание весенних ручьев и искрящиеся солнечные блики, брызги и пенящееся море, одухотворенность, грусть и светлая надежда — радость жизни:



Я мечтою ловил уходящие тени,



Уходящие тени погасавшего дня,



Я на башню всходил, и дрожали ступени,



И дрожали ступени под ногой у меня. . . . . .



Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,



Тем светлее сверкали выси дремлющих гор,



И сияньем прощальным как будто ласкали,



Словно нежно ласкали отуманенный взор.



Недаром А. Блок в статье «О лирике» говорит: «Когда слушаешь Бальмонта — всегда слушаешь весну». Удивительны строки А. Белого:



Рыдай, буревая стихия,



В столбах громового огня!



Россия, Россия, Россия —



Безумствуй, сжигая меня!



Можно ли сказать об известном поэте И. Анненском проникновеннее, чем сказал о нем Н. Гумилев:



. . . Был Иннокентий Анненский последний



Из царскосельских, лебедей. . .



Вот несколько «пленительных и странных» строк И. Анненского:



Среди миров, в мерцании светил



Одной Звезды я повторяю имя. . .



Не потому, что я Ее любил,



А потому, что я томлюсь с другими.



И если мне сомненье тяжело,



Я у Нее одной молю ответа,



Не потому, что от Нее светло,



А потому, что с ней не надо света.



Основная Тема сочинения творчества другого поэта «серебряного века» М. Кузмина,— любовь. «Любовь Кузмина — тихая, музыкальная, как бы лунная. Она вся — в трепете ласковых предчувствий, она — ожидание нежности»,— писал известный литературовед П Н. Медведев.



Моя душа в любви не кается —



Она светла и весела,



Какой покой ко мне спускается!



Зажглися звезды без числа.



И я стою перед лампадами,



Смотря на близкий милый лик.



Не властен лед над водопадами,



Любовных вод родник велик.



Поэзия Николая Гумилева «напоминает взрыв звезды, перед своим уничтожением ярко вспыхнувшей и пославшей поток света в окружающие ее пространства» (Вяч. Иванов). Ему был чужд «протестантский прибранный рай», он испытал и изведал многое, посетил далекие страны, был знаменит и, подойдя, как считал он сам, к «середине странствия земного», погиб в расцвете творческих сил. Увы, «поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой» (Растопчина). Молодым людям, вступающим в жизнь, Н. Гумилев интересен прежде всего страстным желанием и, что удается далеко не каждому, умением преодолевать преграды, доказать себе и другим, что человек может достигнуть цели. Он был слаб физически — и стал силен, был неуверен в себе — и сумел утвердиться, был незнаем — и стал знаменитым Поэтом. Он считал, что



Быстрокрылых ведут капитаны —



Открыватели новых земель,



Для кого не страшны ураганы,



Кто изведал мальстремы и мель.



Чья не пъпъю затерянных хартий —



Солью моря пропитана грудь,



Кто иглой на разорванной карте



Отмечает свой дерзостный путь. . .



Неудивительно, что Н. Гумилев объединил вокруг себя 26 разных поэтов и встал во главе нового литературного направления 10—20 - х годов XX века — акмеизма: ведь «акме» в переложении с греческого — «высшая степень чего - либо, цвет, цветущая пора», а также, как писал Н.

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