Cочинение «Мое письмо маме с элементами описания путешествия»

Здравствуй, моя дорогая, моя любимая мамочка! Прошла уже целая неделя с тех пор, как наш класс уехал на экскурсию по городам Страны! Даже не верится, как быстро летит время! Все ребята очень довольны, ведь мы уже столько городов посетили, побывали на стольких экскурсиях, но Светлана Викторовна — наш экскурсовод — говорит, что самое интересное еще впереди.



Так хочется все тебе рассказать! Я, конечно, понимаю, что в одном письме все свои впечатления от поездки изложить не смогу, но попробую описать хотя бы самые интересные наши экскурсии. Первым городом, который мы посетили, был Днепропетровск. В школе на уроках географии нам все время говорили, что Днепропетровск — это промышленный гигант. А вот по дороге в этот город Светлана Викторовна рассказывала нам его историю: Днепропетровску всего лишь двести лет, что для города — сущие пустяки; город этот — детище Екатерины Великой, а прославился он, в первую очередь, как гигант черной металлургии. После того как мы узнали много нового, пришло время отправиться на прогулку. Где мы только ни побывали: на Монастырском острове (как нам сказали — это любимое место отдыха жителей и гостей Днепропетровска, здесь даже когда-то останавливалась княгиня Ольга по пути в Византию), в парке имени Глебы, в историческом музее, где хранится самая крупная в мире коллекция скульптуры степных кочевых народов — скифов, сарматов, половцев. Но в парке имени Глобы нам понравилось больше всего, ведь там есть озерцо, обжитое утками и лебедями, а самое главное — аттракционы и летний театр над водой. После такого насыщенного событиями дня нас отвезли в гостиницу «Днепропетровск », которая находится на набережной. Из окон гостиницы мы любовались берегами величественного Днепра. Ребята готовы были проговорить всю ночь, но Светлана Викторовна предупредила, что завтра нам понадобится много сил, ведь наша следующая экскурсия — по Александрийскому парку.



И действительно, сил нам понадобилось очень много там так красиво и хочется все-все обойти. Оказывается, когда-то этот парк, который находится около города Белая Церковь, считался одним из лучших в царской России и был известен во всем мире. Мы в этом убедились сами: здесь на каждом шагу открываются новые пейзажи. От большой поляны разбегаются многочисленные аллеи: Соловьиная, Аллея граций, Аллея любви, Березовая аллея. И везде нас ожидали сюрпризы: источник «Лев», Китайский мостик, колоннада «Эхо», многочисленные фонтаны, озера с водопадами, ажурные мостики над ручьями. Как же там красиво! Я очень хочу, чтобы летом мы поехали туда всей семьей.



Следующий город, который мы посетили, — Чернигов. Начали мы наше путешествие с древнего городища. Мы узнали, что в XII веке здесь была” неприступная твердыня, высокие валы, каменные стены, оборонные башни. А за высокими стенами стояли княжеские дворцы и величественные храмы: Спасский собор даже старше Софии Киевской — это самый древний из храмов Киевской Руси! А еще здесь похоронен князь Игорь — да-да, мама, тот самый, герой «Слова о полку Игореве»! Потом мы побывали в здании Черниговского коллегиума (первой в Украине светской средней школы) и в сквере имени Богдана Хмельницкого.



Когда день уже клонился к закату, наши ноги гудели от усталости, а голова — от обилия впечатлений. Светлана Викторовна сказала, что у Чернигова еще множество нерассказанных историй, и всем ребятам захотелось непременно когда-нибудь сюда вернуться.



Поездка по Тернопольской области стала для нас настоящим большим приключением — мы и не ожидали увидеть такую красоту. Больше всего мне запомнился город Бережаны. Особенно понравилось гулять по улочкам этого старинного города. Здания здесь не выше двух-трех этажей, двери распахнуты, никаких кодовых замков, а внутри — дубовые лестницы, паркет, витражи и кованые решетки. Все — с самых далеких времен. Мы в восторге щелкали фотоаппаратами, а бабушки на скамейках с таким любопытством на нас смотрели!

Ой, совсем забыла! Мы ведь побывали в городе Дубно — том самом, который Гоголь описал в повести «Тарас Бульба»! Я стояла под стенами Дубновской твердыни, где когда-то разыгралась известная всем драма любви, жалости и предательства, где нашел свою погибель от руки отца отважный и легкомысленный Андрий. Но, как оказалось, это далеко не самая яркая страница в истории этого небольшого городка: сюда неоднократно приезжали польские короли и российские императоры, украинские гетманы и австрийские цесари. Й вообще, как нам сказали, многие века ни одно крупное событие на территории Восточной Европы не обходило его стороной.



Поездка мне очень и очень понравилась, а впереди у нас еще столько интересного — Киев, Харьков, Одесса! Но обо всем этом я расскажу уже при встрече. Мамочка, я очень скучаю! Надеюсь, у вас все хорошо. Передай от меня привет папе, Анюте, бабушке и дедушке. Всех целую! Ваша Оля