Cочинение «Мое путешествие в Ярославль (экскурсия в музей)»

Письмо подружке Ксюше

Привет, Ксюша!

Пишет тебе Света. Как твои дела? У меня все хорошо.

Я хочу рассказать тебе, как мы ездили в Ярославль 24 февраля. Поехали только старшие ребята, малышей не взяли, потому что нам обещали интересную праздничную программу. И нас не обманули! А началось наше путешествие в пятницу утром. К дому подъехал большой автобус. В автобусе ехали ребята из моего детского дома, из приемных семей и группа из Некоуза – всего тридцать восемь человек. По дороге нам рассказывали интересные истории, мы отгадывали загадки, отвечали на заданные нам вопросы, слушали веселую музыку. В автобусе было весело, и мы не заметили, как приехали в Ярославль. В Ярославле мы немного покатались и посмотрели большие красивые памятники.

А потом нас привезли на набережную Волги в бывший губернаторский дом, где сейчас находится художественный музей. Туда приехали ребята из всех детских домов Ярославской области, поэтому народу было много, человек триста. Нашему приезду были рады. Всех ребят пригласили в большой зал, где были накрыты богатые столы всякой вкуснятины. А стульев не было, но теперь я знаю, что еда за столом без стульев называется фуршетом.

После дороги мы немного устали, и нас пригласили в зал с красивой, старинной мебелью, где раньше губернатор проводил собрания. У нас был интересный экскурсовод, мы с ней говорили о том, кто какую музыку любит слушать. Потом мы пошли смотреть картины русских художников. Картин было много, но больше всех мне понравилась картина Айвазовского "Буря на Азовском море". Раньше я никогда не обращала внимания на такие картины. Оказывается, это очень интересно и после объяснения экскурсовода я долго глядела на эту картину и смогла понять могучую силу бушующего моря. Мне стало немного страшно.

А от картины Саврасова "Сосны" на душе стало легко и светло. На песчаном берегу реки автор изобразил одиноко стоящие сосны. Небольшая речка, дорога так и зовут, манят к себе.

Мое любимое время года зима. Я всегда любуюсь зимним пейзажем, когда деревья покрыты инеем. Оглянувшись, я увидела на картине Игоря Грабаря мою любимую зимнюю сказку. От картины исходило спокойствие родного леса. После просмотра этих картин я поняла, что художник может многое рассказать, не говоря ни слова.

Через несколько минут перерыва вся наша группа и все дети отправились в самый большой и красивый зал на музыкальный концерт. Нам там рассказывали о музыке, и мы слушали музыку в исполнении московских артистов. Ведущий, который рассказывал о музыке, был похож на шмеля из сказки о царе Салтане, ее исполнял струнный квинтет. Очень забавно было слушать балет невылупившихся птенцов из музыки Мусоргского "Картинки с выставки". Мне стало ясно, что не только художники, но и композиторы могут так выразить свои чувства без слов, что их понимают слушатели. Это было для меня открытием. Музыка произвела глубокое впечатление для всех ребят.

После концерта нам сказали, что будет объявлен конкурс сочинений на тему этого праздника, и трое лучших могут поехать в Петербург на каникулы. Я очень хочу быть в числе призеров.

Ну вот и все. Расскажи о том, где ты была и что у тебя новенького. Жду с нетерпением твоего письма.



Твоя лучшая подруга

Света Романова.